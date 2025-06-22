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高雄韓國觀光旅客成長4成 台韓觀光交流會明年來屏東辦

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
第38屆台韓觀光論壇交流會議今年於韓國木浦市舉行，近200位觀光業意見領袖與政府單位代表齊聚商討台韓未來觀光發展願景。圖／高市觀光局提供
第38屆台韓觀光論壇交流會議今年於韓國木浦市舉行，近200位觀光業意見領袖與政府單位代表齊聚商討台韓未來觀光發展願景。圖／高市觀光局提供

去年來台韓國旅客突破100萬人次，另依據來高雄住宿的外國遊客統計，韓國旅客成長幅度最高，達44.52％，已超過16萬人次。觀光局分析發現，去年積極赴韓參加國際觀光推介會功不可沒，本月觀光局長高閔琳再度赴韓出席「第38屆TVA/KATA台韓觀光交流會議」，強化台韓觀光交流與城市行銷。

高市觀光局指出，去年9月局長高閔琳率高雄業者前往首爾及釜山，辦理「高雄가성비（音近『卡勝比』）」國際觀光推介會，並拜會許多重量級組團社、航空公司、及韓國觀光公社等，促使韓國旅客來高雄住宿人次成長44.52％，成長快速。

高閔琳指出，高雄國際機場目前每周直航韓國航班44班，涵蓋仁川、金浦、釜山、濟州等主要航點，今年更有德威航空復飛「高雄—金浦」航線，並與台灣虎航新開「高雄—濟州」直飛航線，持續擴大韓國旅客來高雄的交通選擇及便利性。

高閔琳說，「台灣感性」在韓國社群掀起討論，吸引眾多韓國旅客、MV與節目來台取景、造訪，台灣已經成為韓國旅人心中的「療癒聖地」。高雄直飛韓國平均約2.5至3小時，絕對符合韓國旅客喜愛航程方便、短天數、CP值性價比超高「卡勝比」（가성비）的旅遊特性。

駐韓國台北代表部大使梁光中表示，鼓勵韓國旅客多加利用直飛台灣中南部的航班，感受南台灣的熱情與魅力。

觀光局說明，「第38屆TVA/KATA台韓觀光交流會議」6月18日至20日在韓國木浦市舉辦，此活動由台灣觀光協會（TVA）與韓國旅行業協會（KATA）輪流主辦。

高市觀光局長高閔琳（左）會中分享高雄的郵輪觀光及高雄熊IP行銷策略。圖／高市觀光局提供
高市觀光局長高閔琳（左）會中分享高雄的郵輪觀光及高雄熊IP行銷策略。圖／高市觀光局提供
高市府觀光局長高閔琳（右一）參加台韓觀光論壇，跟台韓兩地觀光業者交流。圖／高市觀光局提供
高市府觀光局長高閔琳（右一）參加台韓觀光論壇，跟台韓兩地觀光業者交流。圖／高市觀光局提供

高閔琳 觀光局

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