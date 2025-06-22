高雄大林蒲遷村地啟動都計變更 26日說明會將延期

高雄大林蒲遷村地的都市計畫變更草案已公開展覽，大林蒲村落因「新材料循環產業園區」計劃將遷移至前鎮、鳳山區，即高雄機場北側安置土地，高雄市府強調遷村以「土地一坪換一坪」、「住宅區換住宅區」、「商業區換商業區」為原則，並於這周24、25、26日舉辦說明會，其中26日在中油大林蒲活動中心舉辦的場次將延至29日下午2點舉辦。

高雄市政府啟動遷村安置地都市計畫變更作業，配合行政院核定設置「新材料循環產業園區」所訂遷村計畫，將大林蒲聚落遷移至前鎮及鳳山區，即高雄機場北側安置土地。都市計畫變更草案已自5月30日至7月7日展開公開展覽，市府將於24、25日分別在鳳山區公所、前鎮區公所舉辦2場公開說明會，並將原訂26日說明會，改為29日。

都發局表示，遷村安置地都市計畫變更作業預計在6月底完成，因遷村規模龐大，涉及約1萬9千人、1萬1千戶遷移，市府秉持大林蒲遷村「土地一坪換一坪」、「住宅區換住宅區」、「商業區換商業區」原則，增設26條10至15公尺寬計畫道路，以確保民眾配地後均能面臨道路申請興建房屋，並提升安置地路網便利性，達成公平合理安置。

都發局指出，遷村安置地都市計畫草案公開展覽期間將舉辦三場說明會，歡迎關心此案的市民與地主踴躍參與，也可用書面提出相關意見。都市計畫審議時，將邀請提案人列席說明，草案書圖已分別於鳳山、前鎮區公所、大林蒲遷村服務中心及市府都發局提供閱覽，市府將廣納各界意見，推動大林蒲遷村計畫與安置地社區共榮共好。

都發局指出，為符合大林蒲商業區地主一坪換一坪需求，市府將於經濟部預定取得的安置地範圍，增加面積2.82公頃的商業區。另為改善住宅區容積率及臨路退縮建築規定不一等問題，本次都市計畫公展草案除增劃商業區街廓，並統一容積率與建築退縮規定，刪除原鳳山牛寮都市設計管制範圍，以保障配地公平與整體遷村安置一致性。

都發局強調，為兼顧安置地建築消防安全與通風採光，建蔽率均規定為60%，同時為使建築一樓地坪更適於居住，地主可透過申請「高雄厝」將實際建蔽率提升至接近80%。以最小建築基地15坪為例，一樓建坪約9坪，透過「高雄厝」申請，則一樓建坪可增加將近3坪達12坪，並針對高雄厝取消退縮範圍不得設置圍牆之規定。