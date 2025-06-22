影／胡璉將軍追思祭典 張安樂現身受關注稱他民族英雄

為緬懷胡璉將軍對金門地區建設與防衛的卓越貢獻，金門縣政府於今日上午9點30分，在金城鎮石雕公園伯玉亭前廣場舉行「胡璉將軍逝世48週年追思祭典」，典禮由金門縣長陳福海與金門防衛指揮部指揮官黃先任擔任主祭官，並在胡璉紀念碑前遙祭將軍英靈，表達無限追思與敬意。

活動現場齊聚各界貴賓，包括胡璉之孫胡敏越、胡敏珍，統一促進黨總裁張安樂、胡璉文化藝術基金會董事長陳龍安、怒潮校友會秘書長鄧俊豪，以及縣府副縣長李文良與各局處主官與胡璉將軍和平公益促進會成員，共同緬懷有「金門現代恩主公」之稱的胡璉將軍。

追思活動上，張安樂的出現格外受矚目，首次出席祭典的張安樂表示，胡璉將軍是他心目中的民族英雄，得知有此祭典，後立即應邀前來。他透露，統促黨內部設有「胡璉支黨部」，由此可見對胡將軍的高度景仰。他說，胡璉將軍對國家的貢獻值得世代傳頌，未來我也希望每年都能參與祭典。

現場最年長的來賓、92歲的退役空軍飛官邱垂宇，也分享與胡將軍的珍貴回憶。他回憶，民國46年曾駕駛軍機載送胡璉從台北飛抵金門，隔年823砲戰期間更參與空投任務；民國64年在越戰期間，他再次與胡將軍相見於西貢，當時負責撤離任務，他感佩胡璉對軍事戰略的深厚研究，他說「胡璉對打越共戰法都有研究，美國人都很佩服他。」

特別的是，活動中還安排胡璉將軍故鄉的親戚、也是大膽島戰役名將史恆豐的侄子史明禮出席獻花致意，史明禮在儀式中特別以道地的陝西家鄉話，向胡璉將軍致上敬意，濃濃鄉情令人動容，現場氣氛莊嚴而感人。