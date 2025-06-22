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王船工藝 東港東隆宮典藏王船移展王船文化館展出2年

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
由東港東隆宮打造、象徵溫府千歲神威的典藏王船， 今起隆重移展至屏東縣王船文化館，過程由頂頭角轎班全程護送，順利安置在王船文化館1樓大廳，與館內3樓巨型典藏王船遙相輝映。記者劉星君／攝影
由東港東隆宮打造、象徵溫府千歲神威的典藏王船， 今起隆重移展至屏東縣王船文化館，過程由頂頭角轎班全程護送，順利安置在王船文化館1樓大廳，與館內3樓巨型典藏王船遙相輝映。記者劉星君／攝影

由東港東隆宮打造、象徵溫府千歲神威的典藏王船， 今起隆重移展至屏東縣王船文化館，也重現東港迎王平安祭典特有「陸上行舟」盛況，此次移展不僅為王船文化館「王船工藝之美」主題特展揭開序幕，象徵信仰、工藝與地方文化力量深度交會。

今天上午，東隆宮典藏王船由溫府千歲壓陣隨行，由頂頭角轎班全程護送，順利安置在王船文化館1樓大廳，與館內3樓巨型典藏王船遙相輝映。此次典藏王船所需的前中後桅、船帆、小艇與前後錠等器具，也是首次由單一角頭擔任全程扛抬、遷移任務，展現地方信仰的高度凝聚力。

 縣長周春米今出席感動的說，屏東縣王船文化館除了王船匠師現地建造實體王船，東隆宮特別將典藏王船移至館內，即起展出兩年，造船的匠師皆是屏東縣政府文化資產認證的保存者，他們致力傳承一生所學與經驗，展現王船工藝之美，邀請全台與全世界的遊客來到王船文化館欣賞匠心獨到的技藝，也了解屏東迎王文化信仰與特色。

屏東縣縣政府文化處表示，王船是迎王祭典重要法器與象徵，因「送王」需將其焚化，難以保存實體。為傳承即將失傳建造技藝與文化記憶，東隆宮在2015年啟動典藏王船建造計畫，歷時8個月，2016年完成。

文化處表示，此艘王船為迎王實體王船一半比例，採用台灣檜木打造，全長20尺6吋、寬5尺8吋、高4尺3吋，由謝春成、蔡瑞發、蔡文化、潘鳳得與蔡財安等知名匠師共同打造，不同於儀式用船，典藏王船未施油漆，僅塗保護漆保留木材原色，以細緻彩繪與雕刻展現信仰之美，更體現東港船藝匠師代代相傳的精湛工法。

 這場「王船工藝之美」主題特展由縣長周春米、立委徐富癸、東隆宮董事長潘慶士以象徵王船升帆儀式為特展揭幕，東港鎮長黃禎祥及多名在地議員、七角頭代表等多人出席見證。

文化處也表示，王船文化館2樓特展室即起展出「七角頭系列特展（一）頂頭角—藍圖：咱與王爺的約定，共寫傳承不熄的七角頭精神」，由東港子弟方智弘擔任策展人，以「頂頭角」睽違百年再度抽中溫府千歲為起點，以象徵傳承的七色布船訪談，串連角頭制度、職責與世代對話，描繪一張仍在延續、由世代共同書寫的信仰藍圖，感受在地信仰榮光。

方智弘說，系列特展由頂頭角做第一棒之外，他自己也是七角頭中的下中街，展出從1952到2024年，三年一科的七角頭，分別扮演的位置，傳承過程中，看見過去，也能展望未來，讓七角頭文化一代一代傳承下去。

由東港東隆宮打造、象徵溫府千歲神威的典藏王船， 今起隆重移展至屏東縣王船文化館，過程由頂頭角轎班全程護送，順利安置在王船文化館1樓大廳，與館內3樓巨型典藏王船遙相輝映。記者劉星君／攝影
由東港東隆宮打造、象徵溫府千歲神威的典藏王船， 今起隆重移展至屏東縣王船文化館，過程由頂頭角轎班全程護送，順利安置在王船文化館1樓大廳，與館內3樓巨型典藏王船遙相輝映。記者劉星君／攝影
由東港東隆宮打造、象徵溫府千歲神威的典藏王船， 今起隆重移展至屏東縣王船文化館，也重現東港迎王平安祭典特有「陸上行舟」盛況，此次移展不僅為王船文化館「王船工藝之美」主題特展揭開序幕，象徵信仰、工藝與地方文化力量深度交會。圖／屏東縣府文化處提供
由東港東隆宮打造、象徵溫府千歲神威的典藏王船， 今起隆重移展至屏東縣王船文化館，也重現東港迎王平安祭典特有「陸上行舟」盛況，此次移展不僅為王船文化館「王船工藝之美」主題特展揭開序幕，象徵信仰、工藝與地方文化力量深度交會。圖／屏東縣府文化處提供
由東港東隆宮打造、象徵溫府千歲神威的典藏王船， 今起隆重移展至屏東縣王船文化館，也重現東港迎王平安祭典特有「陸上行舟」盛況，此次移展不僅為王船文化館「王船工藝之美」主題特展揭開序幕，象徵信仰、工藝與地方文化力量深度交會。圖／屏東縣府文化處提供
由東港東隆宮打造、象徵溫府千歲神威的典藏王船， 今起隆重移展至屏東縣王船文化館，也重現東港迎王平安祭典特有「陸上行舟」盛況，此次移展不僅為王船文化館「王船工藝之美」主題特展揭開序幕，象徵信仰、工藝與地方文化力量深度交會。圖／屏東縣府文化處提供
王船文化館2樓特展室即起展出「七角頭系列特展（一）頂頭角—藍圖：咱與王爺的約定，共寫傳承不熄的七角頭精神」，由東港子弟方智弘（右一）擔任策展人。記者劉星君／攝影
王船文化館2樓特展室即起展出「七角頭系列特展（一）頂頭角—藍圖：咱與王爺的約定，共寫傳承不熄的七角頭精神」，由東港子弟方智弘（右一）擔任策展人。記者劉星君／攝影
由東港東隆宮打造、象徵溫府千歲神威的典藏王船， 今起隆重移展至屏東縣王船文化館，此次移展不僅為王船文化館「王船工藝之美」主題特展揭開序幕，象徵信仰、工藝與地方文化力量深度交會，縣長周春米（右五）出席。記者劉星君／攝影
由東港東隆宮打造、象徵溫府千歲神威的典藏王船， 今起隆重移展至屏東縣王船文化館，此次移展不僅為王船文化館「王船工藝之美」主題特展揭開序幕，象徵信仰、工藝與地方文化力量深度交會，縣長周春米（右五）出席。記者劉星君／攝影

角頭 王船 屏東縣政府

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