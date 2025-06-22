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影／胡璉孫女助榮民魂歸故里 兩岸跨海金門交接骨灰

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
胡璉將軍和平公益促進會的成員與志工今天在追思祭典後，與金門縣長陳福海（左六）合影。記者蔡家蓁／攝影
胡璉將軍和平公益促進會的成員與志工今天在追思祭典後，與金門縣長陳福海（左六）合影。記者蔡家蓁／攝影

紀念胡璉將軍逝世48週年，金門各界今日上午於伯玉亭前廣場舉行追思祭典，典禮結束後，一場溫馨而莊嚴的儀式悄然進行，當年隨將軍來台的老兵陳太山，其骨灰在逝世3年後，在胡璉孫女胡敏珍的協助下，終於踏上返鄉之路，交由來自大陸的親屬迎回安葬，見證一段跨越時空與海峽的親情與忠義之情。

陳太山生於民國17年（1928年）福建惠安，年輕時追隨胡璉將軍戎馬來台，服役多年，未婚無子，晚年居住於高雄岡山榮譽國民之家，於民國111年辭世，享壽94歲。生前雖曾數度返鄉探親，仍未能落葉歸根，直至近日，在胡璉將軍和平公益促進會奔走協助下，骨灰順利自高雄運抵金門，並於今日交由來自大陸的家屬帶返原鄉。

胡璉將軍孫女、也是該會理事的胡敏珍表示，這段返鄉之旅緣起於陳老孫子主動聯繫促進會，表達盼祖父「回家」的心願，促進會遂啟動跨海協調，歷經多方溝通與行政流程，終於讓這段長達數十年的流離得以圓滿落幕。她親手將骨灰交付家屬的那一刻，讓在場眾人無不動容。

值得一提的是，當年陳太山由胡璉將軍親自帶來台灣，如今則由將軍的後代送他回家，歷史宛如迴旋再現，讓人深刻感受到時代的延續與人倫的溫暖。

胡敏珍強調，「能幫助老兵回家，是我們一項重要的使命」，並表示將持續落實祖父當年對榮民的關懷承諾，透過行動延續和平與人道的價值，讓每一位老兵都能安息故土、落葉歸根。

胡璉將軍和平公益促進會表示，榮民對國家的奉獻不容遺忘，他們的故事不僅是歷史記憶，更是兩岸共同的情感資產，未來將持續協助類似個案，讓和平與關懷的種子在兩岸繼續萌芽。

在胡璉將軍和平公益促進會奔走協助下，榮民的骨灰順利可以返鄉，大陸家屬（左一）特別致贈錦旗給該會。記者蔡家蓁／攝影
在胡璉將軍和平公益促進會奔走協助下，榮民的骨灰順利可以返鄉，大陸家屬（左一）特別致贈錦旗給該會。記者蔡家蓁／攝影
在胡璉將軍和平公益促進會奔走協助下，榮民的骨灰順利自高雄運抵金門，並於今日由胡璉將軍孫女胡敏珍 交由來自大陸的家屬帶返原鄉。記者蔡家蓁／攝影
在胡璉將軍和平公益促進會奔走協助下，榮民的骨灰順利自高雄運抵金門，並於今日由胡璉將軍孫女胡敏珍 交由來自大陸的家屬帶返原鄉。記者蔡家蓁／攝影
在胡璉將軍和平公益促進會奔走協助下，榮民的骨灰順利可以返鄉，圖為大陸家屬背著骨灰離開會場。記者蔡家蓁／攝影
在胡璉將軍和平公益促進會奔走協助下，榮民的骨灰順利可以返鄉，圖為大陸家屬背著骨灰離開會場。記者蔡家蓁／攝影
在胡璉將軍和平公益促進會奔走協助下，榮民的骨灰順利自高雄運抵金門，並於今日由胡璉將軍孫女胡敏珍（左二） 交由來自大陸的家屬帶返原鄉。記者蔡家蓁／攝影
在胡璉將軍和平公益促進會奔走協助下，榮民的骨灰順利自高雄運抵金門，並於今日由胡璉將軍孫女胡敏珍（左二） 交由來自大陸的家屬帶返原鄉。記者蔡家蓁／攝影

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