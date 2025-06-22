本月第2起！中油高雄大林廠冒火光 大寮都聞到臭味

高雄中油大林廠5天前發生火警，今早又被小港區居民發現燃燒塔出現火光，感覺就像「聖火杯」，甚至在大寮聞到臭味。高市環保局證實，AI雲端監控系統發現異狀，經查是中油大林廠重油觸媒裂解工場跳車緊急停爐，將製程氣排往燃燒塔處理，致產生明顯粒狀汙染物，將依法開罰。

今天凌晨有小港區居民發現，人在桂林住家上空看到「聖火杯」，懷疑是中油大林廠燃燒塔又出狀況，將照片PO在臉書「林園五四三」，網路發文後，大寮居民也回應「臭味都飄到大寮了，整個大寮臭到不行」。

環保局表示，今天（22日）2時43分，AI雲端監控系統發現，中油大林廠重油觸媒裂解工場（M33），因壓縮機（C-1101）跳車緊急停爐，將製程氣排往燃燒塔處理，致產生明顯粒狀汙染物，違反空汙法32條規定，裁處10萬至500萬罰鍰。