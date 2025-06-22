快訊

債蛙不畏套牢持續加碼！他驚呼「果然是散戶精神」 股民讚：爽爽領息

北市議員林亮君曝遭以裸照恐嚇5萬美金 警確認訊息來源

聽新聞
0:00 / 0:00

高雄大樹山地光電場「吃光綠林」Google衛星3年全記錄

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導
大樹和山光電場開發山坡地，Google衛星照還原過去綠地，可以顯見開發案對當地造成的影響。圖／取自Google earth
大樹和山光電場開發山坡地，Google衛星照還原過去綠地，可以顯見開發案對當地造成的影響。圖／取自Google earth

高雄市大樹區多達51公頃山坡地被開發成光電場，黑色光電板「吃」掉整片山林，網友諷刺「綠色奇蹟」變更地名狠酸，另有網友對比Google衛星照，短短3年間，見證山林從綠地被開發再到覆蓋光電板，整個過程全被衛星影像記錄下來，引起網友痛心。

高雄市大樹區和山光電場砍伐山林種電，黑色光電板吞噬整片山林的爭議，高雄市長陳其邁表達「震怒」，市府並移送地檢署偵辦，要求能源署撤銷許可、終止開發，另報請內政部廢止開發計畫書、恢復原土地使用。

市府亡羊補牢的作為許多網友不埋單，有網友直接將大樹和山光電場在Google Map顯示的地名改成「滿滿的光電板－台灣價值世界奇觀綠色奇蹟」18字狠酸。

網友諷刺，「扯爆！真的是無法無天！真暖」、「政府為何要坑殺百姓，水土保持誰處理的、誰允許的，已經破壞成這樣了，周圍的人要隨時注意警戒。」

另有網友調出Google衛星照歷史影像，發現該光電場開發的山坡地，在2022年2月拍照日期時，還是滿滿綠色山林，但隔年5月的衛星照，整片山坡地已被黃土覆蓋，昔日綠地不在。

再相隔1年，光電板及基樁陸續進駐，黃土已慢慢被黑色光電板覆蓋，直到今年取景時，整片山坡地已成為光電場，整建開發案被衛星一覽無遺，引起網友批評。

有網友將衛星影像變化做成短片放上網路，發文寫下「台灣的血肉就這樣一刀一刀的被割下來」，短短2天觀看數破30萬，分享破數百次，吸引千名網友朝聖留言，網友痛心，「高雄已經忘記小林村的教訓了？」、「禍害遺千年」、「缺電無所不用其極」。

高雄大樹和山里山上51公頃山坡地開發光電場，第1期工程已經完成光電板施作，黃色區塊尚未施工，案場距離聚落僅100公尺。記者劉學聖／攝影
高雄大樹和山里山上51公頃山坡地開發光電場，第1期工程已經完成光電板施作，黃色區塊尚未施工，案場距離聚落僅100公尺。記者劉學聖／攝影
高雄大樹和山里山上51公頃山坡地開發光電場，黑色光片吃掉整片山林。記者劉學聖／攝影
高雄大樹和山里山上51公頃山坡地開發光電場，黑色光片吃掉整片山林。記者劉學聖／攝影
光電業者在高雄大樹山坡地大舉開發光電場，第二期施工因未做好水土保持，市府5月勒令停工。不過業者已當地綠樹砍光。記者劉學聖／攝影
光電業者在高雄大樹山坡地大舉開發光電場，第二期施工因未做好水土保持，市府5月勒令停工。不過業者已當地綠樹砍光。記者劉學聖／攝影
網友將大樹和山光電場在Google Map顯示的地名改成「滿滿的光電板－台灣價值世界奇觀綠色奇蹟」。圖／取自Google Map
網友將大樹和山光電場在Google Map顯示的地名改成「滿滿的光電板－台灣價值世界奇觀綠色奇蹟」。圖／取自Google Map
大樹和山光電場開發山坡地，Google衛星照還原過去綠地，可以顯見開發案對當地造成的影響。圖／取自Google earth
大樹和山光電場開發山坡地，Google衛星照還原過去綠地，可以顯見開發案對當地造成的影響。圖／取自Google earth
大樹和山光電場開發山坡地，Google衛星照還原過去綠地，可以顯見開發案對當地造成的影響。圖／取自Google earth
大樹和山光電場開發山坡地，Google衛星照還原過去綠地，可以顯見開發案對當地造成的影響。圖／取自Google earth

衛星 光電板

延伸閱讀

國家太空中心首支技術驗證探空火箭 最快今年底發射

Google轉單「台積電利多滿天飛」 網看衰三星前景：能買Pixel了

法國投資歐洲電信衛星 有助打造戰略自主性

高雄大樹光電場濫墾案 橋頭地檢署主動分案調查

相關新聞

高雄大樹山地光電場「吃光綠林」Google衛星3年全記錄

高雄市大樹區多達51公頃山坡地被開發成光電場，黑色光電板「吃」掉整片山林，網友諷刺「綠色奇蹟」變更地名狠酸，另有網友對比...

離島第1個 東引獲國際慢城認證

連江縣東引鄉擁有潔白石屋、歐式燈塔、絕美海岸及豐富軍事文化，取得義大利國際慢城組織認證，成離島首例、全國第7個，連江縣府...

安倍晉三夫人訪台 高雄準備超大鳳梨冰感念故人

日本已故前首相安倍晉三夫人安倍昭惠率團訪台，第二度前往高雄紅毛港保安堂向安倍銅像獻花致意，市長陳其邁昨晚準備高雄在地特色...

高雄二聖路多戶憂被拆 盼購台鐵地爭取住宅合法化

占地32公頃的台鐵高雄機廠變更為特定文化休閒專用區，與基地一牆之隔的二聖路數十住戶反映，當年拓寬道路，他們的住家削去泰半...

高雄岡山運動中心 敬老卡也能用

北高雄首座完工啟用的岡山運動中心，耗資5.3億元建成，內設健身房、室內球場、溫水游泳池，部分設施只要50元銅板價就能使用...

影／拓寬道路被迫「蝸居」 高雄二聖路住戶盼承購台鐵地改善

緊鄰原台鐵高雄機廠的二聖路一帶住戶，30多年前因市府拓寬道路被徵收部分土地，導致原本完整的住家被「切一半」，部分住戶住宅...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。