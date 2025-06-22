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高雄大樹山地光電場「吃光綠林」Google衛星3年全記錄
高雄市大樹區多達51公頃山坡地被開發成光電場，黑色光電板「吃」掉整片山林，網友諷刺「綠色奇蹟」變更地名狠酸，另有網友對比Google衛星照，短短3年間，見證山林從綠地被開發再到覆蓋光電板，整個過程全被衛星影像記錄下來，引起網友痛心。
高雄市大樹區和山光電場砍伐山林種電，黑色光電板吞噬整片山林的爭議，高雄市長陳其邁表達「震怒」，市府並移送地檢署偵辦，要求能源署撤銷許可、終止開發，另報請內政部廢止開發計畫書、恢復原土地使用。
市府亡羊補牢的作為許多網友不埋單，有網友直接將大樹和山光電場在Google Map顯示的地名改成「滿滿的光電板－台灣價值世界奇觀綠色奇蹟」18字狠酸。
網友諷刺，「扯爆！真的是無法無天！真暖」、「政府為何要坑殺百姓，水土保持誰處理的、誰允許的，已經破壞成這樣了，周圍的人要隨時注意警戒。」
另有網友調出Google衛星照歷史影像，發現該光電場開發的山坡地，在2022年2月拍照日期時，還是滿滿綠色山林，但隔年5月的衛星照，整片山坡地已被黃土覆蓋，昔日綠地不在。
再相隔1年，光電板及基樁陸續進駐，黃土已慢慢被黑色光電板覆蓋，直到今年取景時，整片山坡地已成為光電場，整建開發案被衛星一覽無遺，引起網友批評。
有網友將衛星影像變化做成短片放上網路，發文寫下「台灣的血肉就這樣一刀一刀的被割下來」，短短2天觀看數破30萬，分享破數百次，吸引千名網友朝聖留言，網友痛心，「高雄已經忘記小林村的教訓了？」、「禍害遺千年」、「缺電無所不用其極」。
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