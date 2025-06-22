安倍晉三夫人訪台 高雄準備超大鳳梨冰感念故人

日本已故前首相安倍晉三夫人安倍昭惠率團訪台，第二度前往高雄紅毛港保安堂向安倍銅像獻花致意，市長陳其邁昨晚準備高雄在地特色晚宴歡迎訪團，為表達對當年安倍推廣台灣鳳梨的感謝之情，以特製大樹鳳梨冰品招待嘉賓，安倍昭惠稱讚好吃，訪團成員驚喜之餘，紛拿手機拍照留念。

2021年台灣鳳梨因被中國大陸驗出介殼蟲，暫停輸陸導致滯銷，時任首相的安倍晉三在臉書與推特秀出台灣鳳梨照片，並說「今天的甜點是波蘿，看起來真不錯」，日本掀起一波吃鳳梨熱潮。

市長陳其邁昨天陪同安倍夫人，第二度前往紅毛港保安堂向安倍前首相銅像獻花致意，並安排訪團搭乘文化遊艇遊覽高雄港灣建設，晚間設宴招待訪團，造型特殊的冰品引起眾人注目。

因大樹是全台鳳梨重要產地之一，市府邀請青年局輔導的青創店家「冰塔文化店」準備特製的澎湃大樹鳳梨冰招待貴賓。特製冰品亮相後，日本訪賓對造型可愛的澎湃冰品感到驚喜，紛紛拿起手機拍照留念，安倍夫人也直說好吃，得知店家特別將店內限定的鳳梨冰品搬到晚宴現場，親自向店長致謝。

陳其邁表示，安倍前首相生前大力支持台灣鳳梨，對高雄農民意義重大，因此特別準備象徵感謝與情誼的大樹鳳梨冰。

店家說，「鳳梨金球樂園」是採用一整顆鳳梨當冰碗，裝載金鑽鳳梨球、優格雪花冰及牛奶冰淇淋，裡面還藏有棉花糖和跳跳糖，季節限定銷售，錯過產季要再等一年。