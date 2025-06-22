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安倍晉三夫人訪台 高雄準備超大鳳梨冰感念故人

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
日本已故前首相安倍晉三夫人安倍昭惠率團來訪，為表達對當年安倍推廣台灣鳳梨的感謝之情，市長陳其邁以特製大樹鳳梨冰品招待嘉賓。圖／高市府行國處提供
日本已故前首相安倍晉三夫人安倍昭惠率團來訪，為表達對當年安倍推廣台灣鳳梨的感謝之情，市長陳其邁以特製大樹鳳梨冰品招待嘉賓。圖／高市府行國處提供

日本已故前首相安倍晉三夫人安倍昭惠率團訪台，第二度前往高雄紅毛港保安堂向安倍銅像獻花致意，市長陳其邁昨晚準備高雄在地特色晚宴歡迎訪團，為表達對當年安倍推廣台灣鳳梨的感謝之情，以特製大樹鳳梨冰品招待嘉賓，安倍昭惠稱讚好吃，訪團成員驚喜之餘，紛拿手機拍照留念。

2021年台灣鳳梨因被中國大陸驗出介殼蟲，暫停輸陸導致滯銷，時任首相的安倍晉三在臉書與推特秀出台灣鳳梨照片，並說「今天的甜點是波蘿，看起來真不錯」，日本掀起一波吃鳳梨熱潮。

市長陳其邁昨天陪同安倍夫人，第二度前往紅毛港保安堂向安倍前首相銅像獻花致意，並安排訪團搭乘文化遊艇遊覽高雄港灣建設，晚間設宴招待訪團，造型特殊的冰品引起眾人注目。

因大樹是全台鳳梨重要產地之一，市府邀請青年局輔導的青創店家「冰塔文化店」準備特製的澎湃大樹鳳梨冰招待貴賓。特製冰品亮相後，日本訪賓對造型可愛的澎湃冰品感到驚喜，紛紛拿起手機拍照留念，安倍夫人也直說好吃，得知店家特別將店內限定的鳳梨冰品搬到晚宴現場，親自向店長致謝。

陳其邁表示，安倍前首相生前大力支持台灣鳳梨，對高雄農民意義重大，因此特別準備象徵感謝與情誼的大樹鳳梨冰。

店家說，「鳳梨金球樂園」是採用一整顆鳳梨當冰碗，裝載金鑽鳳梨球、優格雪花冰及牛奶冰淇淋，裡面還藏有棉花糖和跳跳糖，季節限定銷售，錯過產季要再等一年。

昨天也參加晚宴的立委黃捷透露，安倍昭惠第三度來台，此次以民間團體「One Day School」名譽會長來台訪問，8月初將邀請台灣的國中小學生，前往安倍前首相的故鄉山口縣長門市進行免費的「一日生活體驗」課程，促進台日學生交流。安倍夫人下半年還有至少3次訪台計畫，包括9月政大安倍晉三研究中心揭幕、12月台南安倍晉三紀念館開幕等。

高雄市府以特製的大樹鳳梨冰品招待日本嘉賓。圖／取自冰塔文化店臉書
高雄市府以特製的大樹鳳梨冰品招待日本嘉賓。圖／取自冰塔文化店臉書
日本已故前首相安倍晉三夫人安倍昭惠率團來訪，高雄市長陳其邁設宴款待。圖／高市府行國處提供
日本已故前首相安倍晉三夫人安倍昭惠率團來訪，高雄市長陳其邁設宴款待。圖／高市府行國處提供
高雄市長陳其邁以特製大樹鳳梨冰招待安倍昭惠（左三），立委黃捷（左一）、邱志偉（右一）及許智傑（右二）到場致意。圖／取自立委黃捷臉書
高雄市長陳其邁以特製大樹鳳梨冰招待安倍昭惠（左三），立委黃捷（左一）、邱志偉（右一）及許智傑（右二）到場致意。圖／取自立委黃捷臉書

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