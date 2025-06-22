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離島第1個 東引獲國際慢城認證
連江縣東引鄉擁有潔白石屋、歐式燈塔、絕美海岸及豐富軍事文化，取得義大利國際慢城組織認證，成離島首例、全國第7個，連江縣府代表昨出席在南韓舉行的認證授獎儀式，介紹台灣離島小鎮的獨特魅力。
東引慢城的申請源自第5期離島綜合建設計畫，在南華大學輔導及鄉公所積極推動下，歷時3年籌備，以高分通過認證。授獎典禮上，代表團以「慢城東引・療癒之島」為主題播放形象影片，分享小島如何走出獨特永續之路。
東引有著慢活節奏，著名景點安東坑道是冷戰時期開鑿、橫貫二重山腹地的坑道，也是東引人氣最高的景點之一，擁有八大孔道與彈藥庫、作戰室等完整保留戰備時期樣貌。觀景口可俯瞰湛藍海岸，還能見到黑尾鷗等珍稀鳥類盤旋。
建於1904年的東引燈塔，白色圓形磚造塔身配上花崗石地基，展現18世紀英式建築風格，遠眺可見碧海連天，彷彿置身希臘海島。走訪西引島后澳步道，沿階梯拾級而上，即可抵達立有「國之北疆」石碑的觀景平台。
連江縣府秘書長張龍德說，慢城精神不只是一紙證書，更是一種重視生活品質與人本價值的選擇，將提升地方品牌辨識度，吸引重視永續與深度旅遊的國內外遊客。東引鄉鄉長林德建則表示，這是讓世界認識馬祖與東引的重要契機。
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