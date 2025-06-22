高雄岡山運動中心 敬老卡也能用

北高雄首座完工啟用的岡山運動中心，耗資5.3億元建成，內設健身房、室內球場、溫水游泳池，部分設施只要50元銅板價就能使用，市長陳其邁指今年下半年持敬老卡也能使用場館，鼓勵市民運動強身，更歡迎長者來吹冷氣兼顧健康。

岡山運動中心2022年7月動工，今年5月25日試營運，昨天開幕。1樓有附設蒸氣室、烤箱的室內游泳池；室內球場，1、2樓更有超過200坪的健身空間，健身房單次只收50元入場費，游泳池只要90元，另有多項運動課程可參與。

林姓市民說，岡山運動中心營運後，不用再花上萬元會員費加入私人健身房，這裡可選擇單次體驗，對老年人來說負擔不會那麼重，另像瑜伽拉筋課、體適能訓練，費用也都不貴。

市長陳其邁說，高雄共規畫14座運動中心，岡山運動中心是北高雄首座，鄰區路竹運動中心也在興建中，期待大岡山地區民眾前來使用新式運動裝置健身。另高雄敬老卡除能搭計程車、捷運，今年下半年起也能到運動中心消費，歡迎長者用50塊來吹冷氣，「大家相揪來運動」。

運發局長侯尊堯指岡山運動中心外觀融合在地空軍及竹編特色，室內設施更切合市民需求。負責營運的舞動陽光公司表示，他們另花2300萬元建置硬體設備，希望給民眾更好的體驗。