高雄二聖路多戶憂被拆 盼購台鐵地爭取住宅合法化

占地32公頃的台鐵高雄機廠變更為特定文化休閒專用區，與基地一牆之隔的二聖路數十住戶反映，當年拓寬道路，他們的住家削去泰半，僅剩6、7坪宛如蝸居，加蓋卻占用到隔音緩衝帶，如今恐再被拆，盼能承購台鐵地讓住宅合法化。民代認為住戶居住空間確有不足，希望台鐵同意讓售。

二聖路緊鄰台鐵高雄機廠住戶，30多年前因市府徵收住宅私有地拓寬道路，導致住家空間嚴重壓縮，他們無奈往後加蓋，卻占用廠區圍牆外的緩衝帶。台鐵追訴住戶5年占用土地補償使用金約5萬多元，並要求拆除違建恢復原貌。

住戶蔡坤煌嘆，當年領到的徵收補償金買下約3坪大水利地，才有10來坪可住，如今高雄機廠搬遷屏東潮州，土地正值變更開發，大家希望能承購緩衝綠帶土地，「這塊地對台鐵可能如雞肋，對我們卻是基本需要」。

住戶林傑瑞說，除爭取後方的台鐵地，房子只能向上蓋爭取空間，但老人家爬樓梯不便，1樓又無法隔出孝親房及廁所，住宅條件很受侷限，當年他們是配合政策犧牲居住權，不得已才占用台鐵土地，大家願意繳納使用金，「唯一訴求就是能購買台鐵地」。

議員黃彥毓說，他邀台鐵、市府開過多次協調會，目前土地屬台鐵產權，居民加蓋情況也屬實，但願意付使用金，盼台鐵思考更彈性的解方，給居民完整居住空間。都發局表示，此案只能由相關權利人協商或採法律途徑解決。