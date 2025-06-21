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衛武營藝術村「草地上的躍動」揭幕 推多元饗宴

中央社／ 高雄21日電

衛武營藝術村WeR今天起至7月6日推出「草地上的躍動」活動，藝術村執行長陳姿仰表示，集結音樂演出、行動劇場、人體速寫、聲音及肢體創作等形式，盼民眾多元感受藝術。

「草地上的躍動」系列企劃今天在衛武營藝術村揭幕，活動以表演藝術為核心，策動一連串即興結合跨領域的藝術活動，邀請民眾走入城市綠地與自然展開對話。

陳姿仰致詞表示，企劃集結音樂演出、行動劇場、人體速寫、聲音及肢體創作等多元形式表演，還有藝術市集、藝術交流平台及藝術拍賣會等周邊活動。

「草地上的躍動」活動，陳姿仰說，希望將藝術帶回日常生活中，藉由身體感知創作，將發現環境變化將與大家息息相關，邀請每名民眾走進WeR週邊草地，打開感官與自然進行互動，共有美好難忘的回憶。

南風劇團也帶來作品「叫我HONEY」，表演以獨特遊行形式穿梭在WeR四周草地空間，整場展演融合視覺與表演藝術，將夏日歡樂精神傳遞觀眾，結合音樂與肢體創作互動，帶領民眾共歡。

活動也邀請多組藝術創作者與演出團隊參與，包含表演者魔王四重奏、原住民金曲歌手杜俊輝等傳遞音樂美聲。其中，工作坊邀請速寫藝術家艾倫、肢體創作者陳宜君、聲音藝術家張惠笙等藝術家開設。

另外，還有貼特劇團與南風劇團表演者葉佩玲、林雁霓攜手共創戶外劇場「尋找艾莉絲」。活動設有藝術市集、藝術交流平台「WER明信片－夏鳴」、藝術拍賣會等，希望將自然環境結合藝術行動，邀請社區民眾共創、共享。

「草地上的躍動」自即日起至7月6日止，每週六、日於衛武營藝術村-WeR進行展演，6月28日、6月29日、7月5日、7月6日還有小藝術市集。

音樂 藝術家 劇場

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