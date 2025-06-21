影／拓寬道路被迫「蝸居」 高雄二聖路住戶盼承購台鐵地改善

緊鄰原台鐵高雄機廠的二聖路一帶住戶，30多年前因市府拓寬道路被徵收部分土地，導致原本完整的住家被「切一半」，部分住戶住宅僅剩6、7坪，居住空間嚴重不足，被迫違規向後加蓋佔用台鐵隔音緩衝帶。如今高雄機廠轉型開發為文化休閒特區，住戶擔憂再度遭到清除，盼台鐵能開放讓售用地，讓住宅合法化並改善居住條件。

台鐵高雄機廠占地32公頃，目前已完成搬遷至屏東潮州，原址將變更為特定文化休閒專用區，與機廠基地僅一牆之隔的二聖路數十戶住家，卻面臨長年違建爭議與空間壓迫問題，憂心自己再成「開發下的犧牲品」。

住戶蔡坤煌指出，當年為了拓寬道路，政府徵收了自家門前大片土地，原本二十多坪的住家瞬間被削減過半，僅剩6至7坪空間能住人。為了生存，只能自行加蓋使用台鐵圍牆外的緩衝帶，他補充說，當時還用補償金買了約3坪河川道改建，但居住空間還是太小。

因無權占用土地，台鐵追討5年補償使用金，約5萬多元，並要求拆除違建恢復原狀。當地居民坦言，未否認違建占地事實，也願意繳交應有的費用，然而機廠即將開發之際，唯一訴求就是能承購實際使用8坪緩衝綠帶。

住戶林傑瑞表示，房子向後已無空間，只能往上加蓋，長輩爬樓梯極為不便，一樓無法隔出孝親房，也沒有獨立廁所，當初配合政府政策被徵收，現在卻被當成違建戶，希望買下台鐵土地，「我們只想合法居住，不是白占公產。」

對此，高雄市議員黃彥毓指出，二聖路住戶因拓寬道路導致居住空間嚴重不足，他邀集台鐵、市府都發局召開多次協調會，居民承認加蓋事實，且均願繳納使用金無意違法，但現行法規對於國有土地處分較為僵化，建議台鐵考慮釋出緩衝帶土地讓售。