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影／高雄製冰店切冰聲擾鄰遭責令改善 居民拍手叫好終於等到這天

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
高雄市鳳山區龍成路一間無牌隱身民宅內的製冰店噪音擾鄰。記者郭韋綺／翻攝
高雄市鳳山區龍成路一間無牌隱身民宅內的製冰店噪音擾鄰。記者郭韋綺／翻攝

高雄市鳳山區龍成路一間無牌隱身民宅內的製冰店，長年來切割冰塊發出尖銳噪音，讓周邊住戶飽受干擾，苦不堪言，相關單位卻束手無策，高市環保局今早派員突襲檢查，現場作業量測噪音高達68.9分貝，明顯超出法定標準違反噪音管制法，已責令限期改善，居民拍手叫好「終於等到這天」。

這家製冰店位於五甲國中旁，無營業招牌，卻在騎樓張貼「零售冰塊」字樣，平日有運冰車出入。住戶指，冰塊切割機高頻噪音尖銳刺耳，遠至幾百公尺外都聽得見，令人難以忍受，尤其夏天冰品需求旺盛時，噪音從早到晚無間斷。

「切冰機尖銳聲音像電鋸在鋼板來回摩擦。」住戶不滿地說，這樣噪音持續10多年，附近有幼兒園、國中學區，長期下來恐對學童身心發展造成影響，製冰店曾以透明塑膠簾假裝隔音，噪音毫無改善，沒幾天又拆掉簾子繼續吵，根本敷衍、應付。

住戶表示，近幾年向衛生局、經發局及1999市民專線反映情況，都不見改善。經發局指出，2023年曾派員稽查，該店家用電與面積未達工廠管理輔導法規範，無法依工廠法取締查處。

環保局表示，近3年未接獲投訴該處噪音問題，昨天首度獲報隨即派員到場稽查量測均能音量為56.3分貝，未逾第二類噪音管制區日間時段營業場所管制標準57分貝，但已要求業者加強隔音設施，以防作業擾鄰。

今天上午無預警突襲製冰店，稽查人員現場測量切割冰塊時音量高達68.9分貝，已超過「第二類噪音管制區」日間營業場所的法定標準57分貝，依噪音管制法第9條規定責令業者限期於7月6日前完成改善，否則將處以新台幣3000元至3萬元罰鍰。

有居民激動表示，不是不讓人做生意，但不能犧牲整個社區的安寧，終於看到市府出手了；也有住戶說，這是長年陳情後第一次有權責機關對製冰店告誡，希望不是曇花一現，盼能真正改善噪音問題。

高雄市鳳山區龍成路一間無牌隱身民宅內的製冰店噪音擾鄰。記者郭韋綺／翻攝
高雄市鳳山區龍成路一間無牌隱身民宅內的製冰店噪音擾鄰。記者郭韋綺／翻攝

噪音 冰塊 住戶

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