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林岱樺案傳將偵結 對手盼盡早完成初選加速團結

聯合報／ 記者巫鴻瑋／高雄即時報導
高雄市長陳其邁（左3）與多名有意參選高雄市長的藍綠立委們一同出席岡山運動中心揭牌。記者巫鴻瑋／攝影
高雄市長陳其邁（左3）與多名有意參選高雄市長的藍綠立委們一同出席岡山運動中心揭牌。記者巫鴻瑋／攝影

原本有意參選高雄市長的民進黨立委林岱樺因捲入詐領助理費、政治獻金案，使得民進黨高雄市長人選究竟派誰讓各界矚目，外傳林岱樺下周一可能就會遭高雄地檢署起訴，但她今仍照常行程，與多名同黨對手同台，賴瑞隆則希望盡快完成初選，團結民進黨士氣。

林岱樺今天上午出席岡山運動中心揭幕，不少民眾都紛紛上前向她打招呼，林岱樺也展現親和力與民眾握手致意，不過面對下周一可能會因遭起訴影響黨內初選情勢，林岱樺並未正面表示，僅回應靜待司法調查。

同黨競爭對手賴瑞隆上午也出席活動，但與林岱樺並未有過多互動，受訪時他強調，支持民進黨中央所規畫高雄市長初選辦法，因初選過程難免會造成同黨不同人選的支持者之間發生誤解，若能加快完成初選，才能團結一致。

賴瑞隆鎖定國民黨立委柯志恩，認為柯志恩並不弱，更以2018年韓國瑜當選高雄市長，使民進黨失守高雄市為例，賴瑞隆認為需要謹慎小心，希望民進黨團結面對2026年選戰。

民進黨 林岱樺

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