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高雄強化城市防汛 持續清疏長度與重量雙成長

中央社／ 高雄21日電

高雄市政府今天指出，為提升城市防汛韌性，環保、水利局持續進行市區側溝及下水道等系統清疏作業，今年截至6月中清疏長度、清疏重量都與去年同期相較有大幅成長。

高雄市府表示，環保局今年進行市區側溝、洩水孔清疏作業至6月12日止，已完成清疏長度2882公里，目標達成率62.2%；清疏重量有1萬8546公噸，達成率67.8%，2項作業與去年同期相較分別增約1.5倍與1.8倍，高雄日前雖有豪大雨發生，但部份積淹水狀況均能快速解除。

環保局指出，今年側溝等系統清疏長度目標值為4631公里，清疏重量目標值為2萬7345公噸，均較去年將增加1.5倍，大幅強化防汛力度。

高雄市府表示，為強化城市防洪效能，水利局也針對市區下水道、中小排水、區域排水系統進行排水清疏作業，截至今年5月底，清疏成效已較113年同期大幅提升。

根據水利局統計，今年截至5月高雄下水道等系統清疏長度達148.4公里，較113年同期112.7公里成長逾3成；清疏量更從9萬3603立方公尺躍升至21萬63立方公尺，顯示清疏工作成效卓著。

此外，為提高作業效率與資訊透明度，環保局導入高雄市道路側溝清疏資訊平台，透過數據即時掌握各區清疏進度與現場狀況，強化公私協力網絡。

針對前次豪雨發生積淹水處，環保局也安排回復性清疏並定期監控，避免堵塞重演。另預計下半年將進行平台更新，內容涵蓋網站速度優化、查詢區間擴大等查詢功能，讓市民能更即時掌握清疏狀況。

環保局表示，有鑑於汛期或颱風期間常伴隨短時間強降雨，極易造成市區道路積淹水情況而有災情發生，維持排水設施暢通成為防災關鍵。

有關側溝等系統清疏作業，環保局指出，高雄市今年提早啟動，不僅全面盤點前一年度清疏成效與遺留問題，也針對易積淹水區域、主要道路及人潮密集區域，進行優先清理及重點巡檢，有效提升排水效能，並訂定清疏長度及清疏重量目標值。

高雄市 環保局 淹水

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