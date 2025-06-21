前日相安倍夫人參觀高雄紀念公園 淚收安倍小銅像
前日本首相安倍晉三夫人安倍昭惠今天下午3時許率團訪問高雄市保安堂，並向設立的安倍晉三銅像獻上鮮花，參觀紀念公園，安倍昭惠感念丈夫的早逝，在緬懷、致詞過程中，數度紅了眼眶、不停拭淚；保安堂現場致贈1：1安倍小銅像給安倍昭惠，讓她感動不已。
安倍昭惠日前率團訪問台灣，今天是第二度到設立安倍晉三銅像的高雄市鳳山區保安堂訪問，並參觀安倍紀念公園，市長陳其邁到場迎接，以禮相待。
安倍昭惠對丈夫銅像獻上鮮花，同行的日籍友人也一一獻上一朵朵百合花致意；有感丈夫的早逝，安倍昭惠注視丈夫的銅像時，眼眶泛紅。
安倍昭惠現場致詞時表示，對於先生能被台灣這麼多人緬懷感到感謝，這銅像是2020年建造，她每次來台都受到盛大款待，很感謝大家。台灣友人致贈一幅「日本無事，台灣無事」的字畫給安倍昭惠，她感動落淚。
安倍昭惠並指出，她的先生無法以日本總理大臣身分拜訪台灣，曾說過退休後要拜訪台灣，但他先走了，不過先生的靈魂隨時與台灣同在，這裡建造這麼漂亮的花園，回去後她會向日人宣傳，讓更多日本人來這裡參觀。
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