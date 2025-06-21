義大醫院前進屏東牡丹 守護最南山原鄉醫療健康

為落實健康平權，改善偏鄉醫療資源不足，義大醫療承接「全民健康保險屏東縣牡丹鄉醫療給付效益提升計畫」（簡稱牡丹鄉IDS計畫），今日在牡丹鄉衛生所舉辦揭牌暨大型義診活動，動員十大專科醫師團隊進駐，為在地居民提供全方位健康服務。

義大醫院此次義診團隊由院長杜元坤率隊，集結來自義大醫療體系多家院區的專科醫師參與，共有內、外、婦、感染、神經、腎臟、胃腸肝膽、家醫、牙科等領域共11名專科醫師看診，提供專業且即時的醫療協助。

現場除了專科診療外，也設置多項健康篩檢與衛教服務，包括血壓血糖測量、骨質密度檢測、腹部與乳房超音波、癌症篩檢等，並由牡丹鄉衛生所提供整合性篩檢服務，強化預防保健、慢性病、傳染病防治，透過健康教育與預防醫學，提高鄉親對健康的重視與自我保健能力。

中央健康保險署副署長陳亮妤指出，牡丹鄉是台灣最南端的山地原住民鄉，各村落距離屏東市區均超過100公里，民眾就醫不易。健保署IDS計畫提供不同專科服務及24小時不間斷醫療，民眾不必舟車勞頓就能享有專業醫療服務。

今年計畫由義大醫院攜手牡丹鄉衛生所及恆春3家醫院執行，義大醫院也建立雙向轉診與綠色通道機制，牡丹鄉居民若有轉診需求，只要持衛生所發給「就醫聯絡卡」到義大醫院，透過綠色通關可減少就醫等待時間。

義大醫院院長杜元坤表示，醫療服務的本質不僅是救治疾病，更應主動深入社區，傾聽民眾需求。IDS計畫是義大醫療「醫療在地化」政策的具體展現，除了提供即時醫療協助，也透過健康教育，提高居民的自我健康意識與疾病預防能力。