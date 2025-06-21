高雄大坪頂曲棍球場搶奪戰？民代與教練互槓

高雄知名滑輪溜冰、曲棍球及冰球劉姓教練涉性騷擾遭停權，議員鄭孟洳再爆他借牌掛名介入亞錦賽、世運國家隊選拔。劉姓教練數度喊冤遭人誣陷，今再控訴鄭為了搶奪大坪頂球場，禁止他進出球場。對此鄭孟洳駁斥，大坪頂曲棍球場是公有球場，劉男涉性騷遭停權被禁入公家球場任教，這是對球員的保護。

劉姓教練指控，鄭孟洳長期擔任高雄市某曲棍球隊領隊，多次介入代表隊選拔，當自己旗下球隊疾速飛鷹拿下6支國家代表隊後，鄭竟要求重選，意圖操弄代表隊選拔。

劉教練強調，他的性平案一切以調查結果為主，鄭卻要他不能教學、禁入球場，直指為了搶奪大坪頂球場，干擾世運、亞錦賽選手訓練。劉教練說，認養大坪頂球場後依法使用，他更投入數百萬元整建球場，鄭的球隊教練非法經營球場，卻無人可管，如今借議員之力要來搶奪球場。

鄭孟洳澄清，大坪頂曲棍球場屬於高雄市政府所有、投入逾2000萬元建設公共運動設施，屬全民共享資產，任何單位與個人皆可依規定提出場地申請，唯一被禁止進入使用的對象，是性侵爭議調查成立、遭到停權的劉教練。

鄭孟洳指出，教練多年來以協會名義「無償認養」，卻私下以訓練、參賽等對外收費，違反高雄市學校用地認養辦法，形同圈地、牟取私利。

她駁斥搶場地，更揭露去年撤銷劉教練認養資格後，竟由他學生家長公司出面接手認養，以借人頭方式「借屍還魂」，規避監管與禁令，嚴重破壞性平防線與制度信任。