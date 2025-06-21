耗資5.3億元岡山運動中心開幕...票價只50元 陳其邁：歡迎來吹冷氣

北高雄首個運動中心「岡山運動中心」今天開幕，耗資5.3億元建成，場館不僅設有健身房、室內球場，還有溫水游泳池，高雄市長陳其邁上午親臨揭牌，提到票價只要50元，鼓勵市民運動強身，更歡迎長者來吹冷氣兼顧健康。

陳其邁表示，高雄市全市規畫14個運動中心，岡山運動中心是第一個在北高雄開幕的場館，路竹運動中心也在建設中，期待大岡山地區的民眾前來體驗運動中心的羽球館、游泳池、SPA、烤箱等，以及使用新式運動裝置健身。

岡山運動中心自2022年7月動開，市府投入5.3億餘元，今年5月25日開始試營運，今天開幕啟用，一樓不僅有室內游泳池、蒸氣室及烤箱，還有室內球場，1、2樓更有超過200坪的健身空間，羽球場臨租、健身房只要單次50元入場費，還有多項運動課程可參與。

高雄市運發局長侯尊堯表示，岡山運動中心耗時3年建設，自宣布建置後，即吸引眾人目光，足可證明在地市民對大型運動據點的需求與期待，運動中心外觀不僅融合岡山在地的空軍及竹編特色，室內設施更切合在地市民的需求。

負責場館營運的舞動陽光公司董事長杜正忠表示，除了市府及議會支持，舞動陽光另外投資2300萬元建置硬體設備，包含健身器材，希望給民眾更好的體驗，除了健身房只要50元外，游泳池也只要90元。