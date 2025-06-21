快訊

陳佩琪成立人權促進會 郝龍斌被問疑惑：她是誰？

六福村門票漲了！價位「直逼日本迪士尼」 全網震驚：國旅玩不起

聽新聞
0:00 / 0:00

耗資5.3億元岡山運動中心開幕...票價只50元 陳其邁：歡迎來吹冷氣

聯合報／ 記者巫鴻瑋／高雄即時報導
高雄市長陳其邁體驗岡山運動中心健身房，在健身教練指導下使用設備。記者巫鴻瑋／攝影
高雄市長陳其邁體驗岡山運動中心健身房，在健身教練指導下使用設備。記者巫鴻瑋／攝影

北高雄首個運動中心「岡山運動中心」今天開幕，耗資5.3億元建成，場館不僅設有健身房、室內球場，還有溫水游泳池，高雄市長陳其邁上午親臨揭牌，提到票價只要50元，鼓勵市民運動強身，更歡迎長者來吹冷氣兼顧健康。

陳其邁表示，高雄市全市規畫14個運動中心，岡山運動中心是第一個在北高雄開幕的場館，路竹運動中心也在建設中，期待大岡山地區的民眾前來體驗運動中心的羽球館、游泳池、SPA、烤箱等，以及使用新式運動裝置健身。

岡山運動中心自2022年7月動開，市府投入5.3億餘元，今年5月25日開始試營運，今天開幕啟用，一樓不僅有室內游泳池、蒸氣室及烤箱，還有室內球場，1、2樓更有超過200坪的健身空間，羽球場臨租、健身房只要單次50元入場費，還有多項運動課程可參與。

高雄市運發局長侯尊堯表示，岡山運動中心耗時3年建設，自宣布建置後，即吸引眾人目光，足可證明在地市民對大型運動據點的需求與期待，運動中心外觀不僅融合岡山在地的空軍及竹編特色，室內設施更切合在地市民的需求。

負責場館營運的舞動陽光公司董事長杜正忠表示，除了市府及議會支持，舞動陽光另外投資2300萬元建置硬體設備，包含健身器材，希望給民眾更好的體驗，除了健身房只要50元外，游泳池也只要90元。

陳其邁指出，高雄市敬老卡除了可以搭計程車、捷運之外，未來今年下半年開始，也將開放敬老卡可以到運動中心做消費，歡迎長輩們用50塊來吹冷氣「大家相揪來運動」。他更允諾之後社區長者要到運動中心辦活動，將給予社區補助。

岡山運動中心設有室內游泳池，還附有烤箱及蒸氣室設備，不少民眾在試營運期間已搶先體驗。記者巫鴻瑋／攝影
岡山運動中心設有室內游泳池，還附有烤箱及蒸氣室設備，不少民眾在試營運期間已搶先體驗。記者巫鴻瑋／攝影
北高雄首個運動中心「岡山運動中心」揭牌。記者巫鴻瑋／攝影
北高雄首個運動中心「岡山運動中心」揭牌。記者巫鴻瑋／攝影
岡山運動中心1、2樓皆設有健身空間，坪數超過200坪。記者巫鴻瑋／攝影
岡山運動中心1、2樓皆設有健身空間，坪數超過200坪。記者巫鴻瑋／攝影
岡山運動中心1樓設有室內球場，可供民眾打羽球、籃球等球類活動。記者巫鴻瑋／攝影
岡山運動中心1樓設有室內球場，可供民眾打羽球、籃球等球類活動。記者巫鴻瑋／攝影

陳其邁 運動 岡山 健身房

延伸閱讀

影／大樹光電場違法開發 陳其邁：未來不會核准地面光電

高雄楠梓科技園區消防演練 陳其邁驗收：檢討缺失不斷精進

光電板大舉入侵山林 陳其邁黨內接班人回應出爐

【重磅快評】光電剷平山頭 陳其邁震怒會讓檢調變脫兔？

相關新聞

耗資5.3億元岡山運動中心開幕...票價只50元 陳其邁：歡迎來吹冷氣

北高雄首個運動中心「岡山運動中心」今天開幕，耗資5.3億元建成，場館不僅設有健身房、室內球場，還有溫水游泳池，高雄市長陳...

影／大樹光電場違法開發 陳其邁：未來不會核准地面光電

高雄市大樹區和山里51公頃山坡地被開發為太陽能光電場涉嫌違反水土保持法，引發地方民怨反彈，深怕「成為下一個小林村」，橋頭...

高雄大樹光電案「吃掉」整片山林 網改Google地名狠酸綠電奇蹟

高雄市大樹區多達51公頃山坡地全被開發成光電場，黑色光電板「吃」掉整片山林，公權力蕩然無存，引發外界譁然！有網友乾脆將大...

東引取得國際慢城認證赴韓受證 展現慢活島嶼國際魅力

連江縣東引鄉取得慢城認證，由連江縣政府秘書長張龍德與東引鄉長林德建率領代表團出席參加於韓國莞島舉行的2025國際慢城年會...

高雄內惟騎樓斜坡頻遭檢舉 市府：勸導修平

高雄鼓山內惟地區易淹水，鄰近美術館的銘傳路居民早年墊高樓地板，住家比人行道高50公分，後來為方便出入自建斜坡道，卻屢遭檢...

廣角鏡／最南家樂福 潮州店開幕

家樂福超市潮州光春店昨日開幕，是家樂福屏東第4間店面，也是全台灣最南的店面。賣場占地超過1000平方公尺，除了購物區外也...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。