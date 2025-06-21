高雄大樹光電案「吃掉」整片山林 網改Google地名狠酸綠電奇蹟

高雄市大樹區多達51公頃山坡地全被開發成光電場，黑色光電板「吃」掉整片山林，公權力蕩然無存，引發外界譁然！有網友乾脆將大樹和山光電場在Google Map顯示的地名改成「滿滿的光電板－台灣價值世界奇觀綠色奇蹟」18字狠酸。

針對高雄市大樹區和山光電場砍伐山林種電，黑色光電板吞噬整片山林的爭議，高雄市長陳其邁3年多來，首次表達「震怒」之意，市府並表示，將移送地檢署偵辦，要求能源署撤銷許可、終止開發，另報請內政部廢止開發計畫書、恢復原土地使用。

對於高雄市府事後亡羊補牢的相關作為，許多網友不埋單；有網友直接將大樹和山光電場在Google Map顯示的地名改成「滿滿的光電板－台灣價值世界奇觀綠色奇蹟」18字狠酸；附和的網友指出，「扯爆！真的是無法無天！真暖」、「政府為何要坑殺百姓，水土保持誰處理的、誰允許的，已經破壞成這樣了，周圍的人要隨時注意警戒。」

有網友直指，「一、兩年前就看得到了，就知道有多扯，很難讓人不懷疑執政者護航」、「破壞環境生態還說是綠電！當百姓的傻子」「砍樹裝光電這時都不用環評的」、「真不敢相信怎會有人這樣玩自己的家園」。

對於市長陳其邁在藍委柯志恩、市議員邱于軒等人率隊拉拔到現場勘查後，才表達震怒，有網友不留情批評「很早就有了，等樹都砍完了，才在震怒」、「反正除了震怒也不會做什麼，坐等大自然反撲」；有網友則反串「都震怒了還想怎樣」、「你不懂，這是台灣價值，民主聖地的標誌。」