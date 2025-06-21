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東引取得國際慢城認證赴韓受證 展現慢活島嶼國際魅力

聯合報／ 記者蔡家蓁／連江即時報導
東引鄉代表台灣參加國際慢城年會暨認證授獎儀式，由連江縣政府秘書長張龍德（左六）與東引鄉長林德建（左四）上台領取認證證書。圖/連江縣政府提供。
東引鄉代表台灣參加國際慢城年會暨認證授獎儀式，由連江縣政府秘書長張龍德（左六）與東引鄉長林德建（左四）上台領取認證證書。圖/連江縣政府提供。

連江縣東引鄉取得慢城認證，由連江縣政府秘書長張龍德與東引鄉長林德建率領代表團出席參加於韓國莞島舉行的2025國際慢城年會，並於今天認證授獎儀式上受獎，向全球慢城夥伴介紹這座台灣最北離島如何在地理與資源限制下，實踐永續生活與慢活精神，展現台灣離島小鎮的獨特魅力。

年會於20日至22日為期3天，在素有「韓國鮑魚紫菜之鄉」美譽的莞島舉辦，島上環境與東引同樣擁有豐富的海洋資源與自然景觀。開幕首日，東引代表團參與了以「療癒」為主題的森林體驗活動，感受當地樹木園的自然能量。第二日，也就是今天，重頭戲為國際慢城大會與授證儀式，東引鄉以「慢城東引・療癒之島」為主題播放形象影片，並透過經驗分享與展示東湧陳高等伴手禮，推廣在地文化與觀光特色。

張龍德表示，慢城精神不只是一紙證書，更是一種重視生活品質的價值選擇。他強調，真正有深度的地方發展，源自對文化的尊重、對自然的友善及對人本生活的重視，這也是縣府推動各鄉鎮永續與創生政策的核心理念。

林德建指出，東引雖然地處偏遠，卻是台灣第一個取得慢城認證的離島鄉鎮，此次獲得國際授證，不僅是對在地努力的肯定，更是讓世界看見馬祖與東引的重要契機。他也藉此機會廣邀國際慢城夥伴於2025年9月5日至6日來台參加「第七屆台灣慢城年會」，屆時由東引主辦，持續深化國際慢城交流與合作。

此次年會除授證與交流活動外，也讓東引鄉與來自各國的慢城互相學習，探討永續發展經營之道。縣府與鄉公所表示，未來將持續推動慢城理念，讓東引不僅成為值得探訪的秘境，更成為一處能讓人停下腳步、療癒身心、找回初心的美麗島嶼。

※ 提醒您：禁止酒駕，飲酒過量，有害健康

東引鄉代表台灣參加於韓國莞島舉行的國際慢城年會暨認證授獎儀式，東引鄉長林德建（左）致贈東引陳高給主辦方。圖/連江縣政府提供。
東引鄉代表台灣參加於韓國莞島舉行的國際慢城年會暨認證授獎儀式，東引鄉長林德建（左）致贈東引陳高給主辦方。圖/連江縣政府提供。
東引鄉代表台灣參加於韓國莞島舉行的國際慢城年會暨認證授獎儀式，由連江縣政府秘書長張龍德（右三）與東引鄉長林德建（左三）率領代表團與會。圖/連江縣政府提供。
東引鄉代表台灣參加於韓國莞島舉行的國際慢城年會暨認證授獎儀式，由連江縣政府秘書長張龍德（右三）與東引鄉長林德建（左三）率領代表團與會。圖/連江縣政府提供。

療癒 永續

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