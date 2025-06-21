快訊

賴清德大登場 蘇一峰：政府窮到沒錢買衛生紙 但可以大罷免大灑幣

星巴克「買一送一」！只有一天、這次有3款星冰樂

MLB／扯！釀酒人新秀29球破百哩 完全比賽投到第7局才破功

台東縣受贈心臟動脈血管監測設備 配置大武鄉衛生所

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
台東縣衛生局積極向民間團體爭取資源，昨獲財團法人電訊暨智慧運輸科技發展基金會捐贈心臟動脈血管檢測儀與智慧生理量測裝置，以及電信業者提供專業的服務。圖／台東縣政府提供
台東縣衛生局積極向民間團體爭取資源，昨獲財團法人電訊暨智慧運輸科技發展基金會捐贈心臟動脈血管檢測儀與智慧生理量測裝置，以及電信業者提供專業的服務。圖／台東縣政府提供

台東縣衛生局積極向民間團體爭取資源，昨獲財團法人電訊暨智慧運輸科技發展基金會捐贈心臟動脈血管檢測儀與智慧生理量測裝置，以及電信業者提供專業的服務。衛生局長孫國平表示，受贈儀器將配置南迴大武鄉衛生所，提供醫療服務。

孫國平指出，心臟疾病是影響國人健康的重要因素，依據衛生福利部2022年國人死因統計結果，共2.3萬人死於心臟疾病，平均約22分鐘就有1人；台東縣地形狹長，偏鄉就醫看診較為不便，有新醫療儀器設置，自然提升醫療品質，讓民眾心安。

財團法人電訊暨智慧運輸科技發展基金會捐贈的心臟動脈血管檢測儀與智慧生理量測裝置，其特殊設計採全球首款指尖量測技術，搭配智慧雲端AI分析及監測，藉由多項檢測數據評估及專利技術，能精準診斷難以預測的心血管問題，提供醫師判讀。

衛生局進一步指出， 50歲以上或有疑似心臟疾病症狀的民眾，可至當地衛生所洽詢，透過運用創新的醫療技術，針對心血管疾病早期篩檢，及早發現異常治療，有效掌握健康風險，期降低突發性心血管疾病發生。

衛生所 衛生局

延伸閱讀

伊朗核計劃的心臟「福爾多核設施」 當局即將製造核彈嗎？

家扶孩子AI不能輸在起點 生命啟蒙基金會送新型電腦

經濟快要心臟病發？專家警告：美國很快將迎來這項危機

補充水分又保護心血管 營養師推薦7種夏天當季蔬果有益健康

相關新聞

高雄大樹光電案「吃掉」整片山林 網改Google地名狠酸綠電奇蹟

高雄市大樹區多達51公頃山坡地全被開發成光電場，黑色光電板「吃」掉整片山林，公權力蕩然無存，引發外界譁然！有網友乾脆將大...

東引取得國際慢城認證赴韓受證 展現慢活島嶼國際魅力

連江縣東引鄉取得慢城認證，由連江縣政府秘書長張龍德與東引鄉長林德建率領代表團出席參加於韓國莞島舉行的2025國際慢城年會...

台東縣受贈心臟動脈血管監測設備 配置大武鄉衛生所

台東縣衛生局積極向民間團體爭取資源，昨獲財團法人電訊暨智慧運輸科技發展基金會捐贈心臟動脈血管檢測儀與智慧生理量測裝置，以...

高雄內惟騎樓斜坡頻遭檢舉 市府：勸導修平

高雄鼓山內惟地區易淹水，鄰近美術館的銘傳路居民早年墊高樓地板，住家比人行道高50公分，後來為方便出入自建斜坡道，卻屢遭檢...

廣角鏡／最南家樂福 潮州店開幕

家樂福超市潮州光春店昨日開幕，是家樂福屏東第4間店面，也是全台灣最南的店面。賣場占地超過1000平方公尺，除了購物區外也...

暑假到小琉球三大保育措施上路 蛤板灣潮間帶將收費

小琉球觀光夯，暑假更是大旺季，為永續經營觀光及生態資源，屏東縣政府今年7月1日起推動三大項保育管制措施，包括蛤板灣潮間帶...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。