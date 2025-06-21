高雄內惟騎樓斜坡頻遭檢舉 市府：勸導修平

高雄鼓山內惟地區易淹水，鄰近美術館的銘傳路居民早年墊高樓地板，住家比人行道高50公分，後來為方便出入自建斜坡道，卻屢遭檢舉，部分住戶改為階梯或陡坡，反而害輪椅族與長者難行，質疑法令究竟保護誰。副市長林欽榮回應，法規問題全台皆然，市府將盡量協助居民合法化。

高雄美術館豪宅區房價屢創新高，銘傳路距豪宅區僅一路之隔，數十年來飽受淹水之苦，處境天壤之別。議員李喬如細說淵源，當年沒補助防水閘門，居民怕淹水，40幾年前均墊高樓地板，導致騎樓比道路高，為了方便車輛出入自建斜坡，因蓋住人行磚，頻遭檢舉。

「去年凱米、山陀兒都淹」，高姓居民指著家中70公分高的水閘門說，住家這條路真的很容易淹水，家戶幾乎都墊高樓地板，沒人敢把客廳設在1樓，她家是唯一沒墊高的住家，不需增設斜坡，不過只是把盆栽放在人行道，近3年也頻被檢舉，感同身受。

年初過後，陸續有居民把門前緩坡改為階梯或陡坡，避免被罰，施工後反而造成輪椅族出入困難，老人、小孩也容易跌倒，鄰近幼兒園的住家只好在門口張貼「小心斜坡」告示。居民感嘆，為遵守法令卻讓住戶及行人陷於險境，不知法令是要保護人，還是為難人。

「這一帶要找停車格比找老公還困難」，李喬如說，淹水墊高是歷史共業，居民為了停車或輪椅出入，不得不自設斜坡，卻不斷遭到檢舉取締，全市不只鼓山區有此困擾，市府應正視市民的無奈及痛苦。

副市長林欽榮回應，這是歷史共業，也是全國現象，法規嚴格且開放民眾檢舉，市府須依法處理，第一原則是勸導住戶修平斜坡，其次依照個案情況協助處理。

議員蔡金晏說，市府雖表明勸導，但若檢舉到一個程度，最後還是必須強拆，行人的通行空間很重要，住戶出入的安全也不可忽視，應該先改造人行道空間，再來處理騎樓斜坡，兩者並重才合理。