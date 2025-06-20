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台馬之星故障 連江縣府6月22日開替代航班往返台北港

中央社／ 連江縣20日電

台馬間交通船「台馬之星」5月30日故障至今仍未修好，連江縣政府今天宣布，22至23日加開交通船「南北之星」馬祖南竿福澳港往返台北港1班次，並已開放線上售票。

連江縣政府交通旅遊局公告指出，受交通船「台馬之星」主機檢修影響，原定22日從南竿福澳港至基隆港的夜航航班取消，並由「南北之星」替代開航。原訂位購票的140餘名旅客將全額退費，訂位資料全數轉至「南北之星」，但因營運航商不同，已訂位旅客仍需重新購票。

交旅局指出，「南北之星」22日下午3時從南竿福澳港往台北港，23日上午10時從台北港返回福澳港。旅客可於「馬祖海上交通訂位購票系統」網路訂位購票外，福澳港往台北港班次於22日下午1時30分起；台北港往福澳港班次則於23日上午8時30分起，開放現場購票。

公告說明，22日提供台北港至台北車站的單程接駁車服務，旅客若需搭乘，須於當日乘船前於福澳港櫃台登記付費，車資為每人新台幣100元。此外，「南北之星」航班不分艙等，全票票價高於「台馬之星」經濟艙單人床全票，呼籲旅客依自身需求搭乘。

連江縣政府交通旅遊局長陳如嵐告訴中央社記者，台馬間目前交通正常，此替代航班是維護22日晚間「台馬之星」原訂位旅客權益，讓其能順利往返馬祖。

據了解，交通船「南北之星」、「南北之星2號」馬祖福澳港往台北港航線並無固定航班，僅在連江縣政府有疏運滯留旅客等需求時，才會協調航商加開。

馬祖 台北港

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