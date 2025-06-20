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暑假到小琉球三大保育措施上路 蛤板灣潮間帶將收費

聯合報／ 記者潘奕言／屏東即時報導
小琉球蛤板灣潮間帶7月1日起納管收取觀光保育費。圖／縣府提供
小琉球蛤板灣潮間帶7月1日起納管收取觀光保育費。圖／縣府提供

小琉球觀光夯，暑假更是大旺季，為永續經營觀光及生態資源，屏東縣政府今年7月1日起推動三大項保育管制措施，包括蛤板灣潮間帶納管收取觀光保育費每名遊客60元、增設「龍蝦洞核心區」禁止人員進入，並為將海膽恢復為保育對象。

縣府表示，自去年7月1日起，小琉球杉福、漁埕尾、肚仔坪3區潮間帶收取觀光保育費，人潮因此轉移至免收費的蛤板灣潮間帶。據統計，去年7至11月進入蛤板灣的人數共2萬8123人，杉福、漁埕尾、肚仔坪3區合計僅6344人，為3區總合的4.43倍。

縣府去年委託中山大學研究團隊調查蛤板灣潮間帶生態結果顯示，蛤板灣底棲生物密度呈現下降趨勢。為維護生態資源，避免過多人潮造成生態破壞，決定將蛤板灣潮間帶也納入觀光保育費收取範圍，盼籍管制措施減少人潮。

另縣府今年增設「龍蝦洞核心區」，是繼肚仔坪核心區後，琉球保育區第2個核心區。核心區除當地居民及研究人員外禁止進入，保育對象含所有水產動植物，以確保其生態完整度。

另為了避免民眾誤採「梅氏長海膽」及「口鰓海膽」外的海膽種類，破壞生態平衡，縣府將保育區內所有海膽種類納入保育對象。若未來為維持生態平衡需進行生物移除則，採專案辦理，經申請核准後始得採捕，希望保護珍貴的海洋資源。

屏東縣政府今年7月1日起推動小琉球三大項保育管制措施。圖／縣府提供
屏東縣政府今年7月1日起推動小琉球三大項保育管制措施。圖／縣府提供

潮間帶 海膽 屏東縣政府 小琉球

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