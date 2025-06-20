高市府攜手法務部推司法保護醫療卡 犯罪被害人及家屬就醫免掛號費

犯罪被害人及家庭陷入經濟困境，常無力負擔醫療費用，高雄市府與法務部、犯罪被害人保護協會今天啟動司法保護醫療關懷聯盟，未來3年只要持司法保護醫療卡到聯盟醫療院所就醫，可享有免掛號費，並將視個案獲得醫療補助及支援。

該聯盟已成功串聯高雄在地13家醫院與20家診所，並由犯保協會高雄分會主責媒合運作。市長陳其邁表示，對多數家庭而言，犯罪被害人往往是經濟支柱，一旦受害，不僅面臨身心創傷，也可能導致家庭經濟崩解、醫療需求無以為繼，希望用具體作為，讓制度為受害者撐起社會安全網。

法務部長鄭銘謙指出，中央與地方共同推動司法改革實踐，讓「司法保護看得見、用得到、感受得到」，期盼能作為全台示範，逐步擴大制度覆蓋。

過去司法制度著重追訴加害人，忽略對被害人權益保障，訴訟過程中常因家庭失去經濟支柱、醫療支援不足陷入二度傷害，此次聯盟將成為整合資源、減輕被害家庭負擔的重要平台。

犯保協會表示，該聯盟可望減少類似遺憾，也讓第一線醫療機構成為司法照護網的一環，未來3年將滾動式招募更多合作醫療院所，打造高雄就醫走透透支持系統，讓司法照顧從法庭延伸到診間，成為犯罪被害人家庭最實質的後盾。

犯保協會說明，未來重大傷害案件發生後，經審查通過審核即發給醫療卡，持卡到張貼辨識標誌的聯盟醫療機構就醫，可享免掛號費與重大傷案就醫、轉介等醫療支援。