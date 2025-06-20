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世華工商婦女會捐贈高規救護車 金門急救量能再升級

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
世界華人工商婦女企管協會昨日捐贈一輛市值約新台幣420萬元、配備先進急救設備的智慧型救護車給金門縣消防局，局長呂英華（左三）頒發感謝狀給世華總會長林淑敏（右五）表示感謝。圖／金門縣消防局提供
世界華人工商婦女企管協會昨日捐贈一輛市值約新台幣420萬元、配備先進急救設備的智慧型救護車給金門縣消防局，局長呂英華（左三）頒發感謝狀給世華總會長林淑敏（右五）表示感謝。圖／金門縣消防局提供

世界華人工商婦女企管協會長年致力公益與社會關懷，在昨日舉行的「619全球傳愛活動」中，宣布捐贈一輛市值約新台幣420萬元、配備先進急救設備的智慧型救護車金門縣消防局，象徵對離島地區生命安全保障的深切支持。

捐贈儀式上，由世華總會長林淑敏代表捐贈，金門分會會長洪秀暖與社會處長黃雅芬、各地分會代表等人共同見證，消防局長呂英華、副局長陳國瑋亦親自出席，並由呂英華代表消防局致贈感謝狀，表達對世華善舉的誠摯謝意。

這項捐贈起源於在今年4月7日世華總會暨金門分會受邀前往縣消防局參訪，當時副縣長李文良親自主持接待，透過到院前緊急救護業務簡介、救護裝備介紹與緊急救護情境模擬等內容，雙方就急難救助與公共服務展開深入討論。世華成員藉由實地了解第一線救護工作的挑戰與專業需求，深刻體認離島救護資源的不足，並進一步決定捐贈高規格智慧救護車及先進急救設備，包括電動式擔架床、攜帶型氣動式自動甦醒器、末端二氧化碳監測儀、成人影像式硬式喉頭鏡組、骨內血管穿刺系統及出血控制訓練手臂等，為金門急救體系注入實質力量。

隨著台灣社會高齡化加劇與突發急難事件頻傳，急救資源需求日益殷切，世華洞察此需求，遂發起「2025愛你愛我－全台救護車、救災車捐贈計畫」，期望在配備完整、技術先進的救護車協助下，更加強消防單位的應變效率。總會長林淑敏指出，「在黃金救援時間裡，資源與設備能否即時到位，常常是生死關鍵。世華願成為守護生命的堅實後盾。」

自1994年創立以來，世華已於全球五大洲三大洋設有90個分會，成員皆為華人女性菁英，長年投身教育、婦女權益、急難救助等公益領域。此次由金門分會長洪秀暖牽線，凝聚總會與各分會力量，展現出世華強大的全球網絡與行動力。

消防局長呂英華強調，這輛智慧救護車的加入，不僅提升金門急救效能，更是對第一線人員的莫大支持，將有效爭取寶貴的黃金救援時間，守護每一位鄉親的生命安全。

金門縣消防局特別感謝世華的愛心與行動力，讓全球華人女性的關懷與正能量，在離島深植、開花，成為守護社會的溫暖力量。

世界華人工商婦女企管協會昨日捐贈一輛市值約新台幣420萬元、配備先進急救設備的智慧型救護車給金門縣消防局，金門分會的會長洪秀暖（右三）也帶領姐妹前往參加見證。圖／金門縣消防局提供
世界華人工商婦女企管協會昨日捐贈一輛市值約新台幣420萬元、配備先進急救設備的智慧型救護車給金門縣消防局，金門分會的會長洪秀暖（右三）也帶領姐妹前往參加見證。圖／金門縣消防局提供

金門 救護車

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