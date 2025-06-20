快訊

雨神報到！新北10縣市大雨特報 大雷雨轟「這2地」

重慶南路爆衝釀8傷！78歲老董未現身警局 律師說話了

黑熊開冰箱找食物！17歲老狗奮勇對峙畫面曝光 主人醒來見戰況嚇壞

聽新聞
0:00 / 0:00

高雄楠梓科技園區消防演練 陳其邁驗收：檢討缺失不斷精進

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導
高雄市長陳其邁今天驗收在科技園區舉辦的跨局處搶救演練。記者劉學聖／攝影
高雄市長陳其邁今天驗收在科技園區舉辦的跨局處搶救演練。記者劉學聖／攝影

高雄市政府今天在楠梓科技園區，舉辦跨局處聯合搶救演練，模擬園區高科技廠房建物及氮氫混合站遭遇強震，引發化學災害事故，1輛槽車氣體外洩，經消防等單位通力合作救人，場面逼真，不過，當時也有穿著化學災害防護衣的救難人員剛上場就摔倒，雖然意外凸槌，但瑕不掩瑜。

高雄市長陳其邁今天到場驗收演習成果，表示現代科技產業進展，不管化學災害或其他複合型災害，情況更多，藉由圖資整合，以及科技的應用，和不同單位的分工合作，讓災害減到最低，會把演練的缺失，和待改進的事項不斷精進，符合救災作業程序，讓園區廠商更加安全，損害減少至最低。

高雄市轉型為科技產業重鎮，產業園區安全成為消防重點工作，尤其楠梓科技園區的克力大廠塑美貝公司，曾在2023年7月14日發生火警，火勢延燒8小時，救火時排放大量消防廢水受阻，園區內外下水道人孔冒出白煙，引起附近居民恐慌，惟恐發生氣爆，市府才動員消防局、警察局、環保局、水利局、經發局等單位，與日月光半導體公司，在楠梓科技園區第二園區舉辦這次演練。

當穿著化學災害防護衣的救難人員出場，準備去槽車外洩氣體處，剛走上斜坡，就因地面濕滑，不慎滑倒，仰面摔坐地上，隊友趕緊趕緊攙扶他起身，繼續往前走向模擬災區，雖然出現意外插曲，但不損演練操作純熟度。

消防局長王志平表示，演習中，動用消防機器人防護射水、無人機傳輸即時影像監控火場，並運用3D建模技術等先進防災工具，各局處緊密配合；經發局提供工業管線圖資、工務局提供地下管線資訊、水利局圍堵及監測下水道，環保局負責現場空汙監測、警示發布及後續的化學品洩漏處置，充分驗證市府跨局處聯防體系，在緊急事件中的效率。

高雄市政府邁今天在楠梓科技園區，舉辦化災搶救演練。記者林保光／攝影
高雄市政府邁今天在楠梓科技園區，舉辦化災搶救演練。記者林保光／攝影
高雄市政府邁今天在楠梓科技園區，舉辦化災搶救演練。記者林保光／攝影
高雄市政府邁今天在楠梓科技園區，舉辦化災搶救演練。記者林保光／攝影
高雄市政府邁今天在楠梓科技園區，舉辦化災搶救演練。記者林保光／攝影
高雄市政府邁今天在楠梓科技園區，舉辦化災搶救演練。記者林保光／攝影
高雄市政府邁今天在楠梓科技園區，舉辦化災搶救演練。記者劉學聖／攝影
高雄市政府邁今天在楠梓科技園區，舉辦化災搶救演練。記者劉學聖／攝影

環保局 演習

延伸閱讀

備戰明年百里侯之戰 陳其邁：盼人選盡早就位

光電板大舉入侵山林 陳其邁黨內接班人回應出爐

【重磅快評】光電剷平山頭 陳其邁震怒會讓檢調變脫兔？

大樹區和山光電案 陳其邁不排除要能源署撤銷許可

相關新聞

世華工商婦女會捐贈高規救護車 金門急救量能再升級

世界華人工商婦女企管協會長年致力公益與社會關懷，在昨日舉行的「619全球傳愛活動」中，宣布捐贈一輛市值約新台幣420萬元...

高雄楠梓科技園區消防演練 陳其邁驗收：檢討缺失不斷精進

高雄市政府今天在楠梓科技園區，舉辦跨局處聯合搶救演練，模擬園區高科技廠房建物及氮氫混合站遭遇強震，引發化學災害事故，1輛...

影／高雄楠梓園區化災演習 展現科技救災能量

因應高科技產業園區可能面臨的化學品洩漏及火災等複合型災害風險，高雄市府今天在楠梓科技產業園區盛大舉辦跨局處聯合搶救演習，...

屏東楓港擬建9座風機 村民反彈

前總統蔡英文的故鄉屏東楓港計畫興建9座風力發電機組，開發公司昨辦說明會，與會村民針對低頻噪音、眩影及對農作、候鳥的影響提...

高雄鳳山無照冰廠噪音擾民10年 環局促業者加強隔音

高雄鳳山一處冰廠隱身巷弄內民宅，沒設招牌，每到夏季切割冰塊的尖銳聲音響徹雲霄，方圓幾百公尺都聽得到，鄰居指冰廠疑未做工廠...

小琉球百萬觀光客用電吃緊 台電工程完工提升兩倍電壓

小琉球觀光人潮年年增加，每年入島遊客數超過百萬人次，用電量逐年增加，最高用電負載屢創新紀錄。台電屏東區處去年在小琉球進行...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。