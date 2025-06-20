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高雄楠梓科技園區消防演練 陳其邁驗收：檢討缺失不斷精進
高雄市政府今天在楠梓科技園區，舉辦跨局處聯合搶救演練，模擬園區高科技廠房建物及氮氫混合站遭遇強震，引發化學災害事故，1輛槽車氣體外洩，經消防等單位通力合作救人，場面逼真，不過，當時也有穿著化學災害防護衣的救難人員剛上場就摔倒，雖然意外凸槌，但瑕不掩瑜。
高雄市長陳其邁今天到場驗收演習成果，表示現代科技產業進展，不管化學災害或其他複合型災害，情況更多，藉由圖資整合，以及科技的應用，和不同單位的分工合作，讓災害減到最低，會把演練的缺失，和待改進的事項不斷精進，符合救災作業程序，讓園區廠商更加安全，損害減少至最低。
高雄市轉型為科技產業重鎮，產業園區安全成為消防重點工作，尤其楠梓科技園區的克力大廠塑美貝公司，曾在2023年7月14日發生火警，火勢延燒8小時，救火時排放大量消防廢水受阻，園區內外下水道人孔冒出白煙，引起附近居民恐慌，惟恐發生氣爆，市府才動員消防局、警察局、環保局、水利局、經發局等單位，與日月光半導體公司，在楠梓科技園區第二園區舉辦這次演練。
當穿著化學災害防護衣的救難人員出場，準備去槽車外洩氣體處，剛走上斜坡，就因地面濕滑，不慎滑倒，仰面摔坐地上，隊友趕緊趕緊攙扶他起身，繼續往前走向模擬災區，雖然出現意外插曲，但不損演練操作純熟度。
消防局長王志平表示，演習中，動用消防機器人防護射水、無人機傳輸即時影像監控火場，並運用3D建模技術等先進防災工具，各局處緊密配合；經發局提供工業管線圖資、工務局提供地下管線資訊、水利局圍堵及監測下水道，環保局負責現場空汙監測、警示發布及後續的化學品洩漏處置，充分驗證市府跨局處聯防體系，在緊急事件中的效率。
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