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影／高雄楠梓園區化災演習 展現科技救災能量
因應高科技產業園區可能面臨的化學品洩漏及火災等複合型災害風險，高雄市府今天在楠梓科技產業園區盛大舉辦跨局處聯合搶救演習，展現政府與產業界攜手合作的防災實力，演習模擬日月光K24主建物及氮氫混合站遭遇強震引發化災事故，演練項目包括人命搶救、消防機器人防護射水、鋼瓶處理砲車回收作業、化學槽車洩漏處理及除汙善後處理，以及無人機進行即時影像監控和3D建模技術等先進防災工具的實際運用，以及下水道圍堵及監測作業，充分驗證了市府跨局處聯防體系在緊急事件中的高效率與高協調性。
市府表示後續將持續推動各項科技防災的深化及相關訓練演習，期望與產業界共同構築起更強大的安全防護網，確保產業持續發展的同時，也全面保障市民生命財產安全。
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