高雄鳳山無照冰廠噪音擾民10年 環局促業者加強隔音

高雄鳳山一處冰廠隱身巷弄內民宅，沒設招牌，每到夏季切割冰塊的尖銳聲音響徹雲霄，方圓幾百公尺都聽得到，鄰居指冰廠疑未做工廠登記，10年來從早到晚噪音不斷，多次檢舉均未改善，且運冰車常違停占道，住戶不勝其擾。

投訴住戶表示，數年前就向市府1999專線檢舉，也向局處反映，都無下文。經發局表示，2023年3月曾派員稽查，因店家面積及用電容量未達工廠管理輔導法規定的工廠登記門檻，非屬工輔法範疇。環保局昨早派員稽查，周界外均能音量為56.3分貝，未逾第2類噪音管制區日間時段的管制標準57分貝，已要求業者加強隔音，也將不定期稽查，一旦超標則依噪音管制法辦理。

鳳山區五甲國中旁的龍成路上因有私宅經營冰廠，切割冰塊噪音引發公憤。投訴民眾指店家沒設招牌，只在騎樓寫著「零售冰塊」字眼，實則無照製冰廠。切割冰塊的尖銳聲音響徹雲霄，已干擾廠旁幼兒園及國中生作息；過去店家曾試著以透明塑膠簾隔音，但治標不治本，夏季業務大增，噪音變本加厲。

住戶更質疑冰塊衛生問題，但發現住戶根本未做工廠登記，質疑逃避規範。衛生局昨天查察發現，業者販售冰塊來源為合法製冰廠，進貨後依客戶需求裁切，稽查人員已帶回冰塊進一步檢驗，此外現場發現無清潔消毒紀錄、冰杓未專區放置等缺失，限期若未改善，依食品安全衛生管理法可罰6萬元以上2億元以下罰鍰。