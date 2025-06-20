屏東楓港擬建9座風機 村民反彈

前總統蔡英文的故鄉屏東楓港計畫興建9座風力發電機組，開發公司昨辦說明會，與會村民針對低頻噪音、眩影及對農作、候鳥的影響提出質疑，多數表態反對，開發公司表示，將盡力溝通，爭取地方支持。

屏盛公司預計在枋山鄉楓港村建置風力發電機組，並設置輸電線路、開關場及聯外道路，每座單機容量為4至5MW（百萬瓦），總裝置容量為36MW至45MW，併接至鄰近台電公司饋線，採地下埋設，目前已進環評階段。

業者昨辦第2次說明會，現場砲聲隆隆。村民指風機運轉時造成的低頻噪音及眩影會讓居民生理不適。枋山鄉公所秘書邱文遠說，枋山土地有限，選址處是最適合種植的土地，拿來做風力發電對嗎？屏縣環境保護聯盟理事長洪輝祥表示，開發單位未提供報告說明低頻噪音及共振對人體及對種植芒果產生的影響，「廠商發大財，成本由居民來付，違反環境正義」。

屏縣野鳥學會常務理事吳正文說，楓港村明明位於赤腹鷹及灰面鵟鷹的遷徙路線，開發單位報告竟說候鳥不會受影響，讓人無法接受。

開發公司表示，此處位址落山風強，加上台電饋線容量足，也沒有軍事機地，是設風機最佳地點。且未來屏南快速道路會在此設交流道與休息站，若能搭配風機作景點，可發展觀光。公司執行長許嫺音引用資料指，低頻噪音及眩影等問題已大幅改善，公司曾逐戶拜訪民眾，之後亦會持續溝通。