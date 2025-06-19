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業者推新台馬輪花蓮旅遊航班 連江議員憂疏運

中央社／ 連江縣19日電

有業者今天開賣下月25至27日交通船「新台馬輪」基隆往返花蓮的旅遊航班國民黨籍連江縣議員陳玉發指出，交通船「台馬之星」不知何時會故障，出借恐影響馬祖民眾權益。

陳玉發今天在議場指出，上午看到新聞才知有旅行社開賣「新台馬輪」花蓮往返基隆的旅遊航班，覺得不解。馬祖暑假為觀光旺季，船運需求本就旺盛，但另一艘交通船「台馬之星」從5月30日故障至今仍未重新營運，「新台馬輪」又將借調花蓮觀光，恐影響民眾權益。

連江縣政府交通旅遊局長陳如嵐回覆，因交通部航港局要求縣府同意「新台馬輪」支援7月25日至27日的花蓮藍色公路推廣外，也為了由航港局主導的全新大型海上交通船的建造而鋪路。但若遇「台馬之星」故障等狀況，就會拒絕出借，優先維持台馬間船運正常。

陳玉發又說，如果是基於協助花蓮災難疏運等理由，出借「新台馬輪」十分合理，但此次是以觀光為主，「台馬之星」不知何時會故障不說，連江縣本身船舶不算充足，若出借期間遇到需靠海路疏運旅客狀況該怎麼辦，認為鄉親恐難認同縣府的決定。

陳如嵐表示，跟縣長王忠銘討論結果，因船舶營運大部分經費皆來自航港局，且此次花蓮藍色公路航班營運，又是為了建造大型交通船的鋪陳，且該大型交通船未來也將投入馬祖航線營運，故考慮後同意借「新台馬輪」。

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