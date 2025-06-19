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小琉球百萬觀光客用電吃緊 台電工程完工提升兩倍電壓

聯合報／ 記者潘奕言／屏東即時報導
台電屏東區處去年在小琉球進行「全島改壓（22.8kV）工程」，今年完工。圖為電纜改接作業。圖／台電提供
台電屏東區處去年在小琉球進行「全島改壓（22.8kV）工程」，今年完工。圖為電纜改接作業。圖／台電提供

小琉球觀光人潮年年增加，每年入島遊客數超過百萬人次，用電量逐年增加，最高用電負載屢創新紀錄。台電屏東區處去年在小琉球進行「全島改壓（22.8kV）工程」，12日完成試運轉，今天舉辦謝土典禮，電壓提升兩倍後，可確保小琉球供電無虞。

台電去年開始規畫小琉球改壓工程，將供電電壓從11.4kV提升到22.8kV，這是台電在離島首件改為22.8kV電壓供電工程。去年4月開始施作，共有上千人力投入，工期14個月。

其中管路開挖施工最為困難，因小琉球地質多為珊瑚礁岩，加上施工器具及材料都要從台灣船運運輸，工程時間與成本高於一般地區。最終完成更新高低壓電纜約37萬公尺、開關及變壓器設備574具，並量測所有設備電流值，確認完成供電系統關聯性等各項整備。

台電屏東區處長饒祐禎表示，改壓工程完工後，小琉球供電量可增加1倍，全島電力設施也全面升級，供電更無虞。對於民眾在改壓過程所造成的不便感到抱歉；升級後可為島上居民和遊客，帶來更穩定安全的用電品質。

洪姓民宿老闆表示，小琉球觀光逐年興盛，遊客數量增加，穩定電力更為重要；過去曾遇過突發停電狀況，影響旅遊品質。近年小琉球電網線路有明顯升級改善，用電高峰也穩定許多，對發展地方觀光很有助益。

台電屏東區處去年在小琉球進行「全島改壓（22.8kV）工程」，今年完工。在開關切換後，小琉球的供電電壓將全面改為22.8kV供電。圖／台電提供
台電屏東區處去年在小琉球進行「全島改壓（22.8kV）工程」，今年完工。在開關切換後，小琉球的供電電壓將全面改為22.8kV供電。圖／台電提供
台電屏東區處去年在小琉球進行「全島改壓（22.8kV）工程」，今年完工。圖為圖說:現場改壓工程作業。圖／台電提供
台電屏東區處去年在小琉球進行「全島改壓（22.8kV）工程」，今年完工。圖為圖說:現場改壓工程作業。圖／台電提供

屏東 小琉球 台電 停電

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