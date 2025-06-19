防災傳承三代 宏玻陶瓷總座顏少棠掌金門防災士協會

出身義消世家、現任宏玻陶瓷廠總經理的顏少棠，繼承父祖輩投身防災救援工作的志業，昨日晚間在金門縣防災士協會成立大會上，獲推舉為首屆理事長。顏少棠表示，希望未來能逐年增加金門縣民通過防災士認證的人數，強化防災士專業知識與技能，降低災害造成的損害。金門縣消防局長呂英華期盼，該會能成為公部門推動防災的重要力量。

顏少棠長年深耕地方，不僅經營企業，也積極參與義消服務，在災害應變、社區協力等領域累積豐富經驗。他指出，防災士制度自內政部於107年推動以來，金門已有逾500位通過認證，展現基層防救災意識的成長。「成立協會就是希望這股能量能有組織、有系統地擴散出去，真正達到自助、互助與公助的協力機制。」

此次成立的「金門縣防災士協會」，匯聚金門3大韌性社區──下莊、古寧頭與東門里的熱心成員，並於大會中通過章程、年度計畫與預算，選出理監事團隊。顏少棠表示，未來協會將以「推廣防災士培訓」、「舉辦防救災交流活動」、「強化社區自主防災機制」及「協助公部門防災事務」為4大核心任務，目標是讓每個社區都能建立自己的防災骨幹網絡。

金門縣消防局長呂英華出席致賀時表示，自民國107年以來，縣內共辦理15場防災士訓練課程，截至今年5月已有521位合格防災士，其中男性272人，女性249人，男女比例接近各半。呂英華期許防災士協會持續深化與政府單位、民間團體及社區組織的共同合作，以建立民眾自助、互助的防災機制，透過政策推廣、教育訓練及防災演練，共同守護家園，打造一個防災及減災的永續環境。