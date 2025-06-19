高雄民宅改建製冰工廠「切冰聲響過大」 引爆鄰里怒火

高雄鳳山一處由民宅改建而成的製冰工廠隱身巷弄內，未設立招牌，但工廠夏季時切割冰塊聲響過大且持續整天，引發周邊抗議。鄰居表示，10年來工廠從早到晚製造噪音，且工廠製作食用冰塊疑似未登記食品工廠，周遭已多次向市府檢舉均未獲改善，且工廠運冰車長期違停、占用馬路空間，住戶已不勝其擾。

位於鳳山區五甲國中旁的龍成路上，由一處私宅改建而成製冰廠遭周邊住戶控訴，店家長期以來製造巨大切割冰塊的刺耳噪音，使鄰里不堪其擾，民眾向市府相關單位和1999專線反映後均無改善，且店家未設置任何招牌，只是在騎樓寫著「零售冰塊」字眼，疑似為掩人耳目，實則是無照製冰工廠。

周邊住戶表示，製冰廠已經營10年，幾乎從早到晚都發出切割冰塊尖銳聲音「響徹雲霄！方圓幾百公尺都聽見」，而工廠旁邊就是幼兒園，又在國中學區，已干擾學生作息；過去店家曾短暫以「透明塑膠簾」隔音，但治標不治本，刺耳噪音依然存在，而且塑膠簾僅裝設幾周就拆除，夏季期間工廠業務大增，噪音更加頻繁、變本加厲。

實際觀察現場，該工廠沒有掛任何招牌，只在騎樓下方的老舊冰箱貼下「零售冰塊」字樣，門口有一輛「運冰車」占用馬路空間，讓路過的五甲國中學生在上下學時間必須繞過貨車，與汽機車爭道，險象環生。

不僅噪音問題，住戶更指出該工廠疑似有嚴重「冰塊衛生問題」，因為若是生產食品級的冰塊，根據工廠管理輔導法需辦理工廠登記，若是生產 「包裝或散裝食用冰塊」，則需符合食品工廠登記，包括廠房環境、設備、水處理、衛生保潔均要符合規範，住戶質疑工廠根本未申請登記，疑似想躲避查緝和規範。

住戶表示，數年前就多次向高市府1999服務專線檢舉，也曾多次向衛生局、經發局等單位反映，對方都消極的處理。高市經發局回應，2023年3月29日曾派員現場稽查，因該店家面積及用電容量，未達工廠管理輔導法規定的工廠登記門檻，非屬工輔法規範疇。噪音、食品衛生疑慮則由其他權責機關持續依法查處。