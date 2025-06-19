金沙戲院修復正式啟動 打造金門大三巴文化新地標

荒廢超過30年的金門縣歷史建築「金沙戲院」，本月正式啟動修復工程，這座承載戰地記憶的老戲院，預計在4個月內完成首階段修復，未來將以「金門大三巴」為願景，成為地方文化觀光的新亮點。金門縣文化局指出，此次工程導入聯合國永續發展目標（SDGs）理念，融合傳統匠藝與現代環境思維，展現對文化保存與永續未來的雙重承諾。

金沙戲院建於1960年代「十萬青年十萬軍」時期，當年在肅殺的軍事氛圍中，為駐軍提供寶貴的休閒空間。隨著兩岸局勢和緩與軍事縮編，戲院於1989年停止營運，建築逐年傾頹，雖歷經兩度提報為縣定古蹟未獲通過，最終於109年登錄為歷史建築，保留建築立面、騎樓與二樓放映室等關鍵部分，面積約235.4平方公尺。

金沙戲院位於沙美商圈核心，鄰近沙美車站，地理位置優越，也是遊客熱門取景地，為喚起地方記憶並帶動商圈活化，文化局啟動修復計畫，涵蓋建築戴帽、騎樓與放映室等重點區域。此案除關注建築本體重生，更強調「文化技藝傳承」與「在地材料優先」等永續原則。

修復工程由金門傳統建築匠師協會理事長陳成基率領團隊執行，他表示「匠師是文化資產的醫生，他們的技藝與堅持，是老建築延續靈魂的根基。」此次團隊秉持「舊料優先再利用」及「就地取材」原則，盡可能保留可用舊建材，並選用金門當地材料，實踐低碳修復理念。

為提升文化修復產業的尊嚴與吸引力，團隊也主動提高參與匠師與工匠的薪酬福利，以實際行動肯定其專業與價值。陳成基期許，金沙戲院能成為金門文資工程善待匠師的典範，促進無形文化技藝的世代傳承。

文化局表示，金沙戲院的修復代表的不僅是一棟老建築的復甦，更是金門公共建設導入SDGs理念的起點，未來將鼓勵更多文化工程參照此模式，打造兼具文化深度與環境責任的在地空間。

金門縣長陳福海強調，金沙戲院不只是建築，更是一段屬於金沙人、也是無數軍民的集體記憶。「一齣戲，一座城，金沙戲院承載的不只是故事，而是歷史的光影。」他表示，戲院修復將有助串聯沙美周邊景點，提升觀光量能與商圈環境，為地方注入新活力。