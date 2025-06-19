聽新聞
0:00 / 0:00
高雄鳳山溪恐「清出1.4萬立方公尺淤泥」 暴漲機率大降
為強化鳳山溪排水通洪能力、降低大雨期間淹水風險，水利局推動區域排水清淤工程，鳳山溪清疏作業已於5月初開工，工程持續進行中，預計7月中旬完成，預計可清除淤泥總量達1萬4000立方公尺，提升河道整體排水效率。
水利局表示，本次工程涵蓋2處重點區段，中崙社區旁河段預計清疏約1萬立方公尺，因應出土運輸需求，已於渠道內設置施工便道，協助機具進出及土方清運作業；另一路段為博愛橋至大東橋間，預計清疏約4000立方公尺，以改善水流通暢性，並增加通洪能力。
水利局強調，隨著氣候變遷導致極端降雨事件日益頻繁，市府將持續透過預防性清淤滾動式檢討，強化區域排水韌性，本次鳳山溪清疏預期將對地方防洪安全與環境改善產生實質效益。
此外水利局表示，由於鳳山溪流經人口稠密區域，出土作業期間部分路段需實施臨時交通管制，市府籲請市民朋友們見諒並配合現場引導措施，共同促成工程順利推進，確保地方排水安全。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言