高雄鳳山溪恐「清出1.4萬立方公尺淤泥」 暴漲機率大降

為強化鳳山溪排水通洪能力、降低大雨期間淹水風險，水利局推動區域排水清淤工程，鳳山溪清疏作業已於5月初開工，工程持續進行中，預計7月中旬完成，預計可清除淤泥總量達1萬4000立方公尺，提升河道整體排水效率。

水利局表示，本次工程涵蓋2處重點區段，中崙社區旁河段預計清疏約1萬立方公尺，因應出土運輸需求，已於渠道內設置施工便道，協助機具進出及土方清運作業；另一路段為博愛橋至大東橋間，預計清疏約4000立方公尺，以改善水流通暢性，並增加通洪能力。

水利局強調，隨著氣候變遷導致極端降雨事件日益頻繁，市府將持續透過預防性清淤滾動式檢討，強化區域排水韌性，本次鳳山溪清疏預期將對地方防洪安全與環境改善產生實質效益。