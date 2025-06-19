國立原住民族博物館 籌備處揭牌

行政院原住民族委員會斥資70.49億元在高雄澄清湖旁興建台灣首座國家級原住民族博物館，籌備處昨天揭牌，力拚2031年完工、2032年開幕營運。原民會主委曾智勇期許這座博物館亦成為南島語系的博物館，讓台灣原民文化走入國際。

國立原民博物館規畫多時，去年獲行政院核定第1期經費58.58億元，昨天籌備處揭牌，邁入關鍵里程，原民會主委曾智勇同時與馬紹爾群島共和國Alele博物館簽署合作備忘錄，促進台灣原住民族文化與南島語系原民文化鏈結，開啟新篇章。

「這座博物館不只是台灣的博物館，希望也是南島語系博物館」曾智勇說，原民博物館的核心是以原住民族為主體，用原民觀點向台灣和世界敘說歷史和文化，更希望成為南島民族文化研究和交流樞紐。

市長陳其邁透露，擔任立委時就極力推動原民博物館，8年來終於有突破性進度，經費也從28億元增加至58億元，高雄有16族原住民，選在澄清湖旁蓋博物館，「只是將過去暫時為原住民管理的土地還給他們」。

國立原民博物館第1期工程為主展示館、珍藏館、祭儀廣場、文創產業以及觀光旅遊園區，總樓地板面積為2萬7185平方公尺。原民會表示，籌備處今年3月公開召募專業人力，4月陸續進駐，為讓大眾在原博館開幕前先行體驗，先規畫建置「願景館」，導入數位科技建置沉浸式導覽空間，預計今年下半年動工，2027上半年營運。