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高雄大樹光電場違法開發 將廢許可

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄報導
高雄大樹和山里山上51公頃山坡地開發光電場，第1期工程已經完成光電板施作，黃色區塊尚未施工，案場距離聚落僅100公尺。記者劉學聖／攝影
高雄大樹和山里山上51公頃山坡地開發光電場，第1期工程已經完成光電板施作，黃色區塊尚未施工，案場距離聚落僅100公尺。記者劉學聖／攝影

高雄大樹區和山里51公頃山坡地開發光電場，黑色光電板「吃掉」大片山林，水土嚴重破壞。高雄市水利局7度開罰，業者仍未改善，昨依水土保持法第33條裁罰108萬元，移送地檢署偵辦，除已於5月要求停工，並將要求能源署撤銷營運許可，終止開發。

高市議員黃飛鳳說，光電場案前後開7、8次協調會，每次都開罰了事，罰金相較於數億元商機顯得不痛不癢，現在開發規模之大，如移山倒海般把山坡地完全變貌，「我真的有嚇到」。今年4月質詢她再度關心此事，依舊被當耳邊風，5月去看又更嚴重，市府完全不當一回事、風波鬧大了才勒令停業、移送法辦，「我覺得很寒心」。

和山里光電場引發民怨，市長陳其邁近日震怒，副市長林欽榮前天率專案小組會同水土保持技師至現場勘查，確認業者開發範圍涉及不可開發區，並造成大面積地表裸露，屬重大違規。

市府表示，業者應依開發計畫所定設施區域及面積架設太陽能板及相關設施，卻於不可開發區施工，也未依開發原則維持原有自然地形、地貌，或留設隔離綠帶或綠地作為與周圍環境緩衝，一次性大規模整地造成大面積地表裸露。

專案小組指業者違失情節重大，將依水土保持計畫審核監督辦法第31條第1項第1款規定，廢止施工許可證，嚴格要求業者立即完成違規善後，包括裸露處恢復植生地貌；施作必要滯洪、沉砂及防災設施。

高雄市 陳其邁 滯洪池 光電

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