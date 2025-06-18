千億打造高雄國道7號預計明年動工 都市計畫變更先通過

國道7號歷經10年環評，前年正式核定，總經費1357.9億元，預定明年上半年開工、2030年完工通車，可望有效緩解國道1號、國道10號、台88線交通流量；高雄市府今日審議通過「國道7號高雄路段新建工程」都市計畫變更案，將沿線農業區、公園用地、河川區、道路用地等，依實際工程需求調整土地使用分區。

高市府今日由副市長林欽榮主持第132次都市計畫委員會，審議通過「國道7號高雄路段新建工程」都市計畫變更案，配合全線預計2030年底完工通車，未來將可強化高雄港聯外交通，並紓解國道1號壅塞現況。林欽榮表示，國道7號於前年3月經行政院核定，總經費約1357.9億元，路線自仁武區起，銜接國道10號，往南行經大社、仁武、鳥松、大寮、鳳山、小港及林園等區。

國道7號尾段經臨海工業區東側至洲際貨櫃聯外道路南星路止，全長約23公里，其中高架路段長約21公里，沿線設有2處系統交流道、3處雙向及2處單向交流道，途經8處主要計畫及3處細部計畫區。林欽榮表示，國7銜接和發園區、大發、林園工業區與小港貨櫃港，串聯半導體產業S廊帶，支援高雄科學園區與仁武產業園區上下游供應鏈，進一步提升南部產業升級及國家商港競爭力。

此外，都發局表示，國道7號與國道1號、國道10號、台88線及規劃中的高屏第二快速公路（高屏二快）形成東高雄環狀快速路網，預期可分流國道1號交通量10%至24%、台88線五甲至鳳山段30%、國道10號仁武至鼎金段29%，有效提升整體路網服務品質。

都發局表示，本案全線優先使用公有地為原則，並採設定地上權等彈性方式，有效減少拆遷與用地爭議，完工後將可大幅分流大貨車交通量，降低市區事故風險，保障市民行車安全。此外，針對變更範圍內涉及高速公路用地之農業區、公園用地、河川區、道路用地等，依實際工程需求進行調整土地使用分區；另兼顧地方機關使用需求與工程設計考量，於部分區域納入滯洪池與綠帶設計，整合排水與生態保護。