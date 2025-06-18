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澎防部鎮疆操演 各式火砲實彈射擊驗證訓練成果

中央社／ 澎湖縣18日電

陸軍澎湖防衛指揮部「鎮疆操演」實彈射擊，今天在馬公五德火砲射擊場登場，各式火砲砲聲隆隆，場面震撼，驗證官兵平時訓練成果，為守護美麗家園奠定堅實基礎。

澎湖防衛指揮部發布新聞稿指出，「鎮疆操演」實彈射擊，驗證各參演部隊因應突發狀況的協同作戰能力，動用M60A3戰車、105榴砲、120迫砲等火砲射擊，展現建制武器聯合運用的高度默契與精實戰火，對來犯敵軍以建制武器迅速展開攻擊，有效捍衛澎湖地區安全。

澎防部指揮官陳俊源中將強調，國軍秉持磨練領導幹部指揮要領，要求訓練官兵由生手變熟手，熟稔武器接戰程序，以「備戰方能避戰，能戰始能止戰」為最高指導原則，灌輸官兵「唯有時刻做好備戰、才能守護百姓安居樂業」的觀念，結合定期實彈射擊與操演，讓官兵有信心、百姓能安心。

馬公 澎湖 實彈

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