屏東縣府召開監督核能安全會議 結論「反對核三重啟」

「核三重啟」將於8月23日公投，屏東縣政府召開今年第一次「監督核能安全會議」定期會議，邀集各領域專家學者針對核三廠除役進程及公投案進行討論。會議結論反對核三重啟，學者們於會中提出多項建議，並普遍對重啟核三廠表示憂慮。

此次會議邀集核能、環保、災防、水資源等領域專家學者，針對核能安全、核廢料管理、土地利用與政策法制等進行討論。會議專家們普遍對核三重啟表示憂慮，認為核三設備老舊，延役不僅增加營運風險，更違背全台推動多年的非核政策。

有專家指出，核三廠位於地震帶鄰近地區，除役規畫應排除政治變數，以安全為最高原則；除役是社會共識與民主程序的成果，「突如其來的公投，是對程序正義與地方權益的挑戰。」學者也強調，除役過程中應強化資訊公開，台電與核能安全主管機關應主動對外說明進度與監測結果，避免民眾誤解與恐慌。

今年3月6日核三廠冷卻水塔火警，專家建議應強化動火作業管理機制，導入AI與智慧監控技術，提升事故預警與應變效率。針對核廢料儲存與深水池耐震問題，與會者也呼籲台電提出更完整的說明與管理對策。

會中也建議，除役後土地再利用應早期規畫，優先考量對地方有利的綠能、生態或公益用途，作為屏東產業轉型契機。最終會議決議重點包括，明確反對核三重啟，並彙整歷年核安監督及事故資料對外說明；要求台電針對深水池安全兩周內提出書面說明；督促台電研究AI於核廢料處理應用的可行性。

縣長周春米強調，屏東的未來不能再背負不確定的核安風險，除役不是結束，而是新的地方發展契機。縣府會持續與中央監督單位合作，站穩地方發展與居民安全的立場，守護屏東的永續與安定。

此次會議邀專家學者包括，美國愛荷華州立大學核子工程博士賀立維、屏東科技大學名譽教授丁澈士、屏東科技大學土木工程系教授葉一隆、綠色公民行動聯盟理事長賴偉傑、台灣大學化學工程系退休教授施信民、台灣大學資訊工程系退休教授高成炎、陽明交通大學醫放系退休教授李俊信、成功大學地球科學系副教授林冠瑋。清華大學核子工程與科學研究所副教授張似瑮則以線上方式參與。