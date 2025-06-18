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檳榔嶼蚵棚違規擴張 金門縣府提議讓陸方自行拆除

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
金廈之間檳榔嶼海域違規牡蠣養殖問題，金門縣政府今天建議中央參採2005年處理模式，准許中國漁民自行拆除違法蚵棚設施帶回，並由海巡單位全程戒護與監控，強化主權展現並維持海域和平。圖／縣府提供
金廈之間檳榔嶼海域違規牡蠣養殖問題，金門縣政府今天建議中央參採2005年處理模式，准許中國漁民自行拆除違法蚵棚設施帶回，並由海巡單位全程戒護與監控，強化主權展現並維持海域和平。圖／縣府提供

針對金廈之間檳榔嶼海域違規牡蠣養殖問題，金門縣政府與海巡單位今天都強調依法處理，並呼籲中央協助解決執行面困境，縣府表示，目前違法蚵棚面積已超過核准範圍十多倍，地方財政與人力資源難以獨自負荷拆除作業，建議中央參採2005年處理模式，准許中國漁民進入我方海域，自行拆除違法蚵棚設施帶回，並由海巡單位全程戒護與監控，強化主權展現並維持海域和平。

海巡署指出，檳榔嶼海域原核准養殖面積僅4公頃，卻曾一度擴張至逾172公頃，雖近年有下降，目前仍有超過70公頃未經許可的違法設施。

針對此，不少網友表示，至今關鍵在「金門縣政府有不同考量」，對此，縣府金門縣產業發展表示，業者與對岸合資情況複雜，蚵棚數量逐年擴增，非單一方責任可歸，縣府已多次宣導合法養殖，並持續與陸方協調違法蚵棚拆除事宜。

金門縣府也坦言，若由地方單獨負責查拆，將面臨龐大財政負擔與執行難題，金門地區缺乏對應的專業船舶與技術人力，加上養殖廢棄物去化棘手，且拆除過程恐衍生兩岸衝突風險，已超出地方所能承擔。

此外，金門缺乏對應的專業船舶與人力，加上養殖廢棄物處理繁複，且拆除過程恐引發兩岸摩擦，非地方所能承擔。產業處因此建議仿效過去模式，由中國方面自行拆棚並撤運，過程由我方海巡戒護，既實質解決違法問題，也有助降低執行風險。

縣府表示，此方案仍需中央拍板定奪，盼行政院及相關部會儘速研議可行機制，協助地方落實執法作業，早日解決海域管理亂象。

針對金廈之間檳榔嶼海域違規牡蠣養殖問題，金門縣政府表示，建議中央參採2005年處理模式，准許中國漁民進入我方海域，自行拆除違法蚵棚設施帶回，並由海巡單位全程戒護與監控。圖／縣府提供
針對金廈之間檳榔嶼海域違規牡蠣養殖問題，金門縣政府表示，建議中央參採2005年處理模式，准許中國漁民進入我方海域，自行拆除違法蚵棚設施帶回，並由海巡單位全程戒護與監控。圖／縣府提供
金廈之間檳榔嶼海域違規牡蠣養殖問題，金門縣政府表示，建議中央參採2005年處理模式，准許中國漁民進入我方海域，自行拆除違法蚵棚設施帶回，並由海巡單位全程戒護與監控。圖／縣府提供
金廈之間檳榔嶼海域違規牡蠣養殖問題，金門縣政府表示，建議中央參採2005年處理模式，准許中國漁民進入我方海域，自行拆除違法蚵棚設施帶回，並由海巡單位全程戒護與監控。圖／縣府提供

金門 蚵棚 海巡署

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