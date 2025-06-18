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拓展來台旅遊人潮！屏縣府赴首爾推觀光 邀業者感受在地魅力

中央社／ 屏東縣18日電
為拓展韓國來台自由行與短天期旅遊市場，屏東縣政府17日在首爾舉辦「屏東觀光推介會」，邀請30名韓國旅行業者、媒體與人氣KOL參與。圖／中央社、屏東縣政府交通旅遊處提供
為拓展韓國來台自由行與短天期旅遊市場，屏東縣政府17日在首爾舉辦「屏東觀光推介會」，邀請30名韓國旅行業者、媒體與人氣KOL參與。圖／中央社、屏東縣政府交通旅遊處提供

為拓展韓國來台自由行與短天期旅遊市場，屏東縣府昨天在首爾舉辦「屏東觀光推介會」，邀請30名韓國旅行業者、媒體與人氣KOL參與，預計下半年辦理屏東實地踩線。

屏東縣政府交通旅遊處今天發布新聞稿表示，「屏東觀光推介會」以「熱情南國．屏東探秘」為主題，攜手在地業者共同行銷屏東「食、宿、遊、購、行」多元觀光資源，共邀請30名韓國旅行業者、媒體與人氣KOL（關鍵意見領袖）參與。

活動開場播放縣長周春米韓語歡迎影片，她熱情邀約韓國媒體與業者，「明年2026年台韓論壇在屏東，歡迎大家來屏東」。

接著由縣府交通旅遊處長黃國維進行觀光簡報，深入介紹屏東主題路線與旅遊特色，包括海洋永續體驗、溫泉療癒之旅、原民部落走讀、星空導覽、熱帶農食與在地節慶活動等；活動現場也準備屏東特產款待來賓，讓他們一邊聆聽簡報，一邊品味屏東風土滋味。

交旅處表示，屏東在地業者也共同赴韓推廣屏東觀光，展示屏東旅遊產品與服務優勢，並與韓國旅行業者相互交流；為加深韓國旅行業者印象，現場推出觀光好禮抽獎活動，送出多項屏東觀光好禮，包括在地優質住宿券與「台灣觀巴恆春半島全島遊」套票及「東港小琉球3天2夜套裝行程」等，讓韓方感受屏東「多一度的熱情」。

交旅處表示，此次推介活動是屏東首度以完整城市品牌在首爾舉辦專場行銷，不僅強化韓國業界對屏東認識與好感，也促成後續送客與踩線合作機會；縣府已規劃於2025年下半年邀請韓國旅行業者、媒體與KOL前往屏東實地踩線，為2026年即將於屏東登場的台韓論壇持續暖身。

交旅處提及，「恆春旅遊購go節」活動即起至8月31日前入住合作旅宿，並加入「屏東go購」會員，登入發票或活動收據，即有機會抽中近300項、總價值超過新台幣千萬好禮，包含休旅車、洗碗機、電子衣櫥等大獎。

觀光 屏東縣政府 國旅

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