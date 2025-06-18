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邀請馬來西亞YouTuber拍遊記影片 馬管處盼拓展東南亞市場

中央社／ 連江縣18日電
馬祖國家風景區管理處近日邀請馬來西亞人氣YouTuber「J旅」，拍攝專題遊記影片。圖／馬祖國家風景區管理處提供（中央社）
馬祖國家風景區管理處近日邀請馬來西亞人氣YouTuber「J旅」，拍攝專題遊記影片。圖／馬祖國家風景區管理處提供（中央社）

為強化台灣觀光品牌在東南亞市場曝光，馬祖國家風景區管理處近日邀請馬來西亞YouTuber「J旅」（Janice&Jaguar）走訪馬祖，拍攝專題遊記影片

交通部觀光署馬祖國家風景區管理處今天發布新聞稿指出，與交通部觀光署吉隆坡辦事處合作推動「台灣觀光亮點100」永續旅遊主題宣傳計畫，邀請馬來西亞YouTuber「J旅」，於15至18日走訪馬祖拍攝影片，深入呈現馬祖壯麗自然、人文風貌與觀光轉型的嶄新面貌。

馬管處指出，影片以「台灣療癒旅圖」為主軸，J旅以第一人稱記錄旅程，拍攝地點包括北竿大坵島、大澳山景觀區、芹壁聚落、北海坑道、媽祖巨神像等地，帶領觀眾穿梭海岸地景、石頭屋聚落、藍眼淚奇觀與傳統酒文化場域。

馬管處表示，4天3夜行程中，J旅除捕捉馬祖豐富的文化底蘊與生活節奏外，團隊更同步記錄旅宿業者落實低碳減塑、推廣在地飲食與永續旅遊的努力，展現馬祖逐步邁向國際觀光潮流的堅實步伐。

拍攝影片外，J旅團隊還造訪南竿遊客中心，與馬管處進行深度交流，就旅遊接待品質、創新遊程設計及數位行銷策略等議題交換意見。

J旅透過新聞稿指出，馬祖自然純粹、人情溫厚，是一個值得推薦給年輕人來此放慢腳步、重新出發的島嶼選擇。系列影片預計觸及數十萬馬來西亞粉絲，將大幅提升馬祖在東南亞自由行市場的能見度與吸引力。

馬祖國家風景區管理處長洪志光表示，馬祖作為本次宣傳計畫中離島代表，不僅呈現出台灣觀光多元面貌，更體現永續轉型的實質進展。未來將持續透過國際媒體合作、KOL內容共創與文化深度體驗，吸引更多東南亞旅人將馬祖納入旅遊清單。

馬祖國家風景區管理處近日邀請馬來西亞人氣YouTuber「J旅」，拍攝專題遊記影片。圖／馬祖國家風景區管理處提供（中央社）
馬祖國家風景區管理處近日邀請馬來西亞人氣YouTuber「J旅」，拍攝專題遊記影片。圖／馬祖國家風景區管理處提供（中央社）

馬祖 馬來西亞 影片

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