台灣首座原住民博物館「坐落高雄澄清湖」今設籌備處

高雄是澄清湖旁將興建台灣首座國家級原住民族博物館，行政院去年核定第一期經費58.58億元，今日原民會正式成立籌備處，力拼2031年完工、2032年營運開幕。原民會主委曾智勇表示，原民博物館將成為代表南島語系的博物館，將台灣原民文化發揚國際，向台灣人和世界敘說原民歷史文化。

台灣首座國家級原住民族博物館開設籌備處，正式邁入關鍵里程碑，今日由原住民族委員會主任委員曾智勇Ljaucu‧Zingrur主持、高雄市長陳其邁和民意代表們舉行揭牌典禮，同時與馬紹爾群島共和國Alele博物館簽署合作瞭解備忘錄（MOU），讓台灣原住民族文化能站上國際舞台，與南島語系的原民文化連結，開啟新篇章。

「這個博物館不只是灣的博物館，希望也是南島語系博物館。」曾智勇Ljaucu‧Zingrur主持揭牌儀式表示，原住民族博物館的核心，是以原住民族為主體，用原民主觀觀點，向台灣和世界敘說歷史和文化，不僅能促進社會對於原住民族的深刻理解，更將成為南島民族文化研究和交流樞紐，籌備處是起點，未來還有很長的路要走。

此次與馬紹爾群島共和國Alele博物館簽署MOU，原民會表示，象徵籌備處自成立之初，即積極拓展國際合作，致力與太平洋及全球原住民族文化機構建立緊密夥伴關係。原住民族博物館未來將作為連結臺灣與全球南島語族的橋樑，打造知識共享、文化交流和學術研究的國際平台，讓台灣原住民族文化在世界舞台上綻放光芒。

陳其邁表示，國立原住民族博物館是他在擔任內政委員會立委時就極力推動，這8年來終於有突破性進度，經費從28億增加至58億，高雄有全台16族原住民，選在澄清湖旁建設博物館，「我們只是將過去暫時為原住民管理的土地，還給他們，蓋出世界一流的原民博物館，這會是高雄的驕傲，大家拭目以待」。

國立原住民博物館總經費70.49億元，第一期工程為主展示館、珍藏館、祭儀廣場、文創產業以及觀光旅遊園區，建築總樓地板面積為2萬7185平方公尺，行政院去年3月核定第一期新建經費58.58億元，將建在澄清湖旁14公頃土地上，中央和高雄市府共同辦理工程競圖及後續工程發包，預計2031年完工、2032年營運開幕。