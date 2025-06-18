快訊

轟資策會淪「賴清德親信俱樂部」 王鴻薇：用人不唯才只唯親

八方雲集證實月底撤出1縣市 居民嘆：約碰面的地標沒了

「質譜宅急便」到高雄美濃 友善耕作野蓮藥檢過關

中央社／ 高雄18日電

高市農業局推動「質譜宅急便」巡迴快篩服務，近日前進美濃區，並攜手在地友善耕作品牌「護雉蓮盟」藥檢野蓮產品，護雉蓮盟送驗野蓮8件樣品，結果全數合格。

農業局長姚志旺表示，「質譜宅急便」行動快檢車深入產地，6月16日至27日駐點美濃服務在地農民，呼籲農友善用免費送驗的機會，提前掌握農藥殘留狀況，讓每一口高雄農產都更令人安心。

農業局今天新聞稿指出，這次「質譜宅急便」巡迴快篩服務到美濃區，在地友善耕作品牌「護雉蓮盟」主動送驗野蓮8件樣品，結果全數合格。

護雉蓮盟主任陳柏豪表示，護雉蓮盟是由美濃蔬菜產銷班第十八班與高雄市野鳥學會合作，結合野蓮產業與保育類動物水雉的棲地營造。這次送驗野蓮的藥檢全數合格，不僅驗證友善耕作成果，也顯示農業與生態可以共好共榮。

產銷班班長李煥生表示，透過質譜車的快檢，顯示野蓮不僅在生態上是友善的，在食安上也禁得起科學的檢驗，希望大家多支持友善耕作的農產品，讓水雉有家，更讓好農業有好未來。

美濃區農會總幹事鍾清輝表示，美濃有全國面積最大的農業經營專區，農會推動植物醫師制度，當農友面對病蟲害時不再只能依賴經驗，而是有專業團隊給予具體用藥建議，協助精準用藥防治。

農業局表示，此次質譜車服務據點選在美濃區農會經營的「美濃綠色資材中心」，有販賣各種友善資材可供農民選用。今天也邀在地客家婦女，以檢驗合格的野蓮製作多樣料理，展現野蓮入菜多元樣貌。

農會 美濃 水雉

延伸閱讀

小心雷擊、冰雹！ 高雄、嘉義大雷雨至少持續1小時

高雄「電信大樓」藏春色 6越南女清涼接客被抓

數十支鋼瓶直墜砸頭 高雄氣體公司工人命危送醫急救

高雄過港隧道限高架遭扯落吊掛中 交通改單孔雙向通行

相關新聞

【重磅快評】光電剷平山頭 陳其邁震怒會讓檢調變脫兔？

高雄市大樹區占地51公頃的山坡地被開發為太陽能光電場，因水保、擴建引爆地方反彈，藍綠皆批市府態度消極，居民更怕成為下一個...

檳榔嶼蚵棚違規擴張 金門縣府提議讓陸方自行拆除

針對金廈之間檳榔嶼海域違規牡蠣養殖問題，金門縣政府與海巡單位今天都強調依法處理，並呼籲中央協助解決執行面困境，縣府表示，...

台灣首座原住民博物館「坐落高雄澄清湖」今設籌備處

高雄是澄清湖旁將興建台灣首座國家級原住民族博物館，行政院去年核定第一期經費58.58億元，今日原民會正式成立籌備處，力拼...

緩衝帶變機車格？民眾黨狠酸「高雄交通是玄學」 交通局回應了

高雄市今年3月劃設試辦「保護型自行車道」，把路旁機車停車格推往路中間，機車格緊貼快車道，缺少緩衝空間，民眾黨高雄市黨部昨...

高雄大樹「黑巨獸」吃掉綠山林 市府7度開罰未改善令終止開發送辦

高雄大樹區和山里51公頃山坡地開發光電場，被大面積黑色光電板「吃掉」大片山林，水土保持糟破壞，居民憂心滅村，引發關注。高...

高雄大樹光電場 陳其邁指違規嚴重「不改善就撤許可」

高雄市大樹區51公頃和山光電場開發案因近期大雨，暴露恐釀土石流危及聚落，市長陳其邁昨撂重話「違規情節嚴重」，並請副市長林...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。