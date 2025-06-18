緩衝帶變機車格？民眾黨狠酸「高雄交通是玄學」 交通局回應了

高雄市今年3月劃設試辦「保護型自行車道」，把路旁機車停車格推往路中間，機車格緊貼快車道，缺少緩衝空間，民眾黨高雄市黨部昨晚在社群媒體狠酸「哎呀我的媽呀～全世界怎麼比得上台灣？」要用路人小心不要被撞，卻掀起論戰。市黨部今針對語氣過於詼諧致歉，再次提醒有其他地方也會做相關的規畫，提醒民眾多留意，注意安全。

交通局借鏡歐美交通經驗在博愛一路劃設「保護型自行車道」，把過寬路肩、未被定義空間改成自行車道，卻導致原本機車格被往推到快車道，幾乎與快車道貼在一起，像懸在路中央的孤島，一度引發爭議。

事隔3個月，民眾黨高雄市黨部昨天臉書發文，「哎呀我的媽呀～全世界怎麼比得上台灣？停車位劃在路中間，用路人要特別小心啊～如果不小心撞到了，是要主張路障請求國賠嗎？路旁這條不知是什麼道？有無絕對路權啊？公車也插一咖進來，真是一團亂！太暖了～太亂了～太可怕了！」

留言回覆並補充說「高雄交通，不只是移動工具，還是一種社會實驗、一場心理測驗、甚至是玄學修煉。誰活下來，誰就是馬路仙！」

貼文一出，掀起網友正反論戰。支持者認為，這是先進設計，歐美行之有年，高雄是首次試辦，使用停車位保護單車道、人行道做實體阻隔，覺得機車格劃在路中間，「是因為你預設馬路都是給車子走的」、「沒有路肩不能違停很痛苦嗎？」、「有腳踏車專用道很好啊，小編是三寶嗎」、「為反而反好可憐」、「不懂交通硬要嘴」，要民眾黨多向交通粉專學習，不要亂帶風向。

高雄市行人路權促進會理事長林于凱留言解釋，這個設計的用意是為了創造「安全的單車專用道」，把單車道放在停車格跟人行道之間，用停車空間把車道、單車道、人行道完全分開，對行人、單車都安全。

貼文也釣出高雄市黨部主委劉家榮回應，「我真的不是交通專業，有些不同意見的朋友，建議爬文看看紐約的做法，但是除了紐約外，能否找到更類似高雄的城市呢？因為紐約沒有機車啊」。

劉家榮說到，前提應該是道路交通安全吧？以高雄為數超多的機車海現況，要如何把紐約的高超設計因地制宜地融入高雄，絕對有再深思熟慮的必要。而這篇文，至少能做到提醒大家小心這個路面設計！

有高雄人分享自身經驗「本人騎哪裡覺得很危險，台灣馬路跟歐洲比...適合嗎？」，也有網友說「設計真的蠻詭異的」、「公車隨時壓迫到單車道，這叫最好的設計？」

據了解，紐約的確有相同設計，但紐約將自行車道與快車道中間地帶當緩衝帶，並非如高雄把緩衝帶劃成機車格。