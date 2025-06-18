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高雄厝綠建築大獎徵選 即日起至7月11日受理收件

中央社／ 高雄18日電

高雄市工務局今天表示，高雄厝綠建築大獎徵選即日起至7月11日受理收件，7月11日前完工且取得使用執照，符合九大指標任一指標或具環境永續等理念的高雄厝都能參加。

高雄市工務局今天新聞稿表示，今年高雄厝綠建築大獎分為大樓組與透天組進行徵選，評分內容包括綠建築精神、高雄厝核心理念、建築景觀與植栽綠化、通用化設計方式、人文與藝術表現。

此外，今年也將「能效建築」和「智慧化裝置」列為加分項目，期盼引領更多建築師思考淨零碳排與建物結合的型態，打造宜居高雄願景。

工務局表示，7月11日前完工且取得使用執照，符合九大指標任一指標的綠建築，或具有環境永續、居住健康等核心理念的高雄厝都能參與徵選。經評選審查公布後，將擇日舉行頒獎典禮表彰得獎者。

今年高雄厝綠建築大獎即日起至7月11日下午5時受理報名，有意參選者可將參賽資料郵寄至高雄市政府四維行政中心工務局建築管理處收，以郵戳為憑或親送至工務局辦理收件。

高雄市 綠建築 永續

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